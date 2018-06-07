Hüseyin Kemaler:  Halkın güvendiği kurum olmaktan gurur duyuyoruz

Limasol Türk Kooperatif Bankası, 79’uncu yılını gururla kutluyor. Kıbrıs Türkü’nün en köklü kuruluşları arasında yer alan banka yönetimi, gururunu tüm müşteri, hissedarları ve çalışanları ile paylaşıyor.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler 79. Kuruluş Yıldönümü dolayısı ile .yayımladığı mesajda "Limasol Bankası 1939 yılından buyana müşterilerine en iyi hizmeti verme çabasıyla gelişen ve büyüyen bir banka olmuştur. 79 yıllık bir başarı öyküsü her kuruma kısmet olmaz. Bankamızın bugüne gelmesinde emeği olan herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Mesajında bankanın hep daha iyisi için planlar yaparak büyüdüğünün altını çizerek “büyürken de kazandığımızı bu ülke insanının geleceği için harcıyoruz, paylaşıyoruz. Paylaştıkça mutlu oluyoruz” Kemaler devamla şu görüşleri vurguladı: “ Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın tarihi Kıbrıs’ın yakın tarihine ayna tutuyor. Bankamız 1939’da Limasol’da kuruldu. İngiliz Koloni dönemini yaşadık, Kıbrıs Cumhuriyeti dönemini, Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi dönemini ve Kıbrıs Türk Federe dönemini yaşadık. Kuruluşumuzdan bu yana ülkemizde dört tane yönetim değişti ve bankamız başarıyla bütün bu sınavları geçerek bu günlere geldi. En önemli deneyimimiz de 1974’te Barış Harekatı’ndan sonra Güney’deki bankamızı Kuzey’e taşıma başarısı oldu. Hedefimiz “başarı”, “barış” ve “huzur” içerisinde bankamızı 100’üncü yılına taşımaktır.

“Halkın güvendiği kurum olmaktan gurur duyuyoruz”

Yıllardır yaptırdığımız anket çalışmalarında hem kendi müşterilerimize hem de başka banka müşterilerine göre en güvenilir bankalar sıralamasında ilk sırada çıkıyoruz. Son olarak ise geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte “ismi güvenle eş bir kuruluş” anonsu ile Yılın Kuruluşu ödülünü aldık. Hiç şüphesiz bu güven duygusunu büyüten etkenlerden biri de kurumsal yapımızdır. Yaygın Şubelerimiz yanında bütünlüklü çalışma anlamında profesyonel birimlerimiz ile güçlü bir yapımız var. Kurumsal İletişim departmanı olan ender bankalardan biriyiz. Hatta yerel bankalar arasında bu departmanı oluşturan ilk banka olduğumuzu söyleyebiliriz. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışabilmek için talepleri karşılamak yanısıra halka ve müşterilerimize kendimizi iyi anlatabilmenin önemi ile hareket ediyoruz. İnsanlar gibi kurumların da bir duruşu olması gerektiğine inanıyoruz. Pek çok etkinlik ve çalışmaları projelendiriyor ve hayata geçiriyoruz. Limasol Sosyal Sorumluluk (LSS) Kurumu da bu amaç doğrultusunda kurulmuştur ve KKTC’de bir ilktir. Bankadan bağımsız olarak çalışan LSS için Limasol Türk Kooperatif Bankası ve Limasol Sigorta’dan elde edilen karın bir kısmı kaynak olarak kullanılıyor. Çevreye, eğitime, kültüre, sanata ve sağlığa katkı yapmak üzere dört ana başlık altında faaliyet sürdüren LSS’ninsanatcılar başta olmak üzere farklı kesimlerden gönüllü destekçileri de bulunmaktadır.

5 yıl çerisinde 27 bin çocuğu tiyatro ile buluşturup, 3000’den fazla çocukla birebir yaratıcı okuma çalışmaları yürüttük. Ayrıca bu yıl yeni bir proje daha hayata geçirilmiştir. “Yıldızları Parlatıyoruz” projesiolarak adlandırdığımız projede kendi alanlarında başarı elde etmiş ve yıldız gibi parlayan başarılı bireylerin öykülerini anlatmak, başarılarını yaymak ve gizli kalmış pek çok yeteneğe de cesaret vermek amacıyla başlatılan bir projedir. Başarıları anlatarak çoğaltmamız gereken bir zamandayız. Bizler, bu ülkenin birbirinden başarılı bireyleri ve bu başarılı bireylerin de çok değerli başarı öyküleri olduğuna inanıyoruz. Başarı asla tesadüf değildir. Bu proje ile gerçekten isteyerek ve çalışarak elde edilen başarılara tanıklık edeceğiz. Her biri zaten yıldız olan çocuklarımızın ve gençlerimizin öykülerini anlatarak başarılarını geniş kitlelere duyurarak onları toplumun birer rol modeli haline getirmeye çalışmayı hedefliyoruz.

Limasol Bankası’nın yan kuruluşları ve girişimleri de ilerici ve vizyonel yapı ile hareket etmektedir. Yan kuruluşlarımızdan birisi olan Limasol Sigorta, büyük hissedarı olan Limasol Bankası gibi her zaman ve her konuda lider olmak için çalışmaktadır. Liderlik anlayışı sadece en büyük veya en çok prim üreten sigorta şirketi olma anlamında değildir. KKTC sigortacılık sektörüne kazandırdığımız yeniliklerle, hasar ödemesindeki süratimizle, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmakla, hasarsızlığa, sürücü yaşına ve kullanılan kilometreye göre müşterilerimize sağladığımız indirim olanaklarıyla ve bunları gerçekleştiren KKTC’de ilk sigorta firması olmamızdandır.

“Eğitime ve gelişime inanıyoruz”

Sürekli eğitim ve gelişimin önemine inanan bir kurumuz. İnsana yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu biliyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu farkındalıkla Limasol Bankacılık Akademisi’ni hayata geçirdik. Bu programla birlikte bankacılık ve finans sektörüne akademik bir vizyon kazandırılmasına katkıda bulunarak, gençlere kariyer geliştirme fırsatı sunuyoruz.

“İnanarak Çalışmaya Devam Edeceğiz”

79 Yıl koca bir tarih içeriyor. Bu tarihi bir başarı öyküsü olarak hatırlamak ve ileri nesillere de “onur” duyacakları bir miras bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere inanan, gücümüze güç katan başta tüm müşteri ve hissedarlarımıza, yönetici arkadaşlarıma ve tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarım.”