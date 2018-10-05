Hüseyin Kıral’ın acı günü

Gazeteci ve spor yorumcusu Hüseyin Kıral’ın kardeşi Hasan Efe Kıral az önce hayata gözlerini yumdu.

Hasan Efe Kıral’ın cenazesi İskele’de kılınacak öğle namazının ardından İskele Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Hüseyin Kıral kardeşinin ölümünün ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kıral’ın paylaşımı şöyle: Gel be gardaş bir selfi çekelim dedi... Ölümle şakalaşan, ölümlü hiçe sayan Hasan Efe Kıral (KAPTAN) kardeşimi az önce kaybettik... Cenazemiz yarın İskele’de kılınacak öğle namazının ardından İskele mezarlığında toprağa verilecektir.