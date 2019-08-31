Hüseyin Köroğlu: 30 Ağustos'u ''ESARETTEN ÖZGÜRLÜĞE'' adlı oyunumuzla, gururla kutladık

Kıbrıslı Türk tiyatrocu Hüseyin Köroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Trabzon'da Tiyatro AŞHK olarak “ESARETTEN ÖZGÜRLÜĞE” adlı oyun ile, onurla, gururla ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Köroğlu ayrıca KKTC Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden'in de Tiyatro AŞHK’ı yalnız bırakmadığını kaydetti.

Hüseyin Köroğlu'nun paylaşımı şöyle:

Bu akşam KADINLA BAŞLAR DERNEĞİ’nin davetlisi olarak Trabzon’da “30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI” mızı Tiyatro AŞHK olarak “ESARETTEN ÖZGÜRLÜĞE” adlı oyunumuzla, onurla, gururla ve coşkuyla kutladık. Kadınla Başlar Derneği Trabzon’da kadınlarımızın öncülüğünde bir ışık gibi aydınlatıyor etrafını. Bizler de onların pozitif enerjilerine Trabzon’da katkı koyabildikse, ne mutlu bize. Böylesine kıymetli bir günde, 30 Ağustos 2019’da bizlere perde açmamıza olanak sağladıkları için emeği geçen herkese, başta Başkan Sayın Hülya Ulusoy’a ve organizasyon boyunca adeta elimiz ayağımız olan Sayın Ahsen Aydın olmak üzere emeği geçen tüm üyelere ve salonlarında perde açmamızı sağlayan Avrasya Üniversitesi’ne içtenlikle çok teşekkür ederiz...



Bizler için gecenin sürprizi KKTC Trabzon Başkonsolosu Sayın Zalihe Erden’in böylesine kıymetli ve anlamlı bir günde aynı zamanda bir KKTC özel tiyatrosu olan Tiyatro AŞHK’ı yalnız bırakmaması oldu, çok teşekkür ederiz. Ülkem adına büyük özveriler göstererek görev yapan insanlarımızı tanıdıkça çok mutlu oluyorum. Umuyorum ki daha çok sanat dolu anları paylaşacağız...



Bu akşam hep beraber hüzünlendik, ağladık, coştuk. Trabzon’da seyircilerimizle tiyatronun gerçekliğinde içten, samimi anlarla dolu bir kutlama yaşadık. Eminim ki, hem bizler, hem de oyunu izleyen seyircilerimiz nefes aldığımız sürece 30 Ağustos 2019 akşamı Trabzon’da yaşadığımız bu geceyi yüreklerimizde hep yaşatacağız...



Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, büyük usta Nazım Hikmet’i ve Ata’mız, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Bizler nefes aldığımız sürece bu toprakların hangi koşullarda bizlere emanet edildiğini her şeye rağmen, sabırla anlatmaya, bu onuru ve gururu yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz...

-->