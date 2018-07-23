Hüseyin Köroğlu: Atalarımız da Tiyatro İle Direndi İşgale

Kıbrıslı Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hüseyin Köroğlu Haber Kıbrıs için yazdı.

Merhaba dostlar, merhaba...

Hayat ne kadar sanal ve yalan değil mi? Gerçek dostlar olmasa işimiz zor. Genelde insanoğlu çok unutkan ve acımasız. Hep derim, bu dünyanın yüzkarası da insan, umudu da insan...

1915 yılında Anadolu toprakları işgal edildi... Biliyor muydunuz?

Yurdun dört bir tarafında düşmanların ayak sesleri duyuldu...

Osmanlı İmparatorluğu çaresizdi, yalnızdı... Neden?

Halk umutsuzdu, yoksuldu, sahipsizdi. Ayağına giyecek çorabı, çarığı yoktu. Yiyecek yemeği geçtim, ekmeği yoktu.

Bütün bunları kendine dert edinen, yaşadığı topraklara sahip çıkan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları ile beraber yurdunu tekrar özgürce yaşanacak duruma getirmek isteyen halkın bağrından çıkan başta Kuvayı Milliye olmak üzere birçok örgüt kurulmuştu. Bu yıllarla ilgili olarak ne kadar bilginiz var? Nutuk’u okudunuz mu?

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da işgaller başlamıştı. Bağımsız ve özgür topraklarda yaşamak isteğinin bir sonucu olarak kurulan en güçlü örgütlerden biri idi Kuvayı Milliye. Adını bilmek dışında bu büyük mücadele hakkında yeterince bilginiz var mı?

Vatanın her kesiminden gönüllü insanların katıldığı Kuvayı Milliye birliklerinin ihtiyaçları, halk tarafından karşılanmış, Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere birçok vatansever ve komutan bu birliklerin güçlendirilmesi için çaba harcamışlardı.

Bence bu topraklarda hayata geçen iki tane büyük Sivil Toplum Örgütü vardır. Biri Kuvayı Milliye’dir, diğeri de Köy Enstitüleri’dir. Kuvayı Milliye görevini tamamlamıştır, ama Köy Enstitüleri görevini tamamlayamamıştır, tamamlattırmamışlardır. Tamamlamış olsaydı bugün başka bir Türkiye’den, dolayısı ile başka bir Kıbrıs’tan, başka bir Ortadoğu’dan, hatta başka bir dünyadan söz ediyor olacaktık. Bu konu ile ilgili görüşlerimi ayrı bir yazıda sizlerle paylaşmak isterim.

İşte bizler, yaklaşık 30 yıldır sahnede sabırla, emekle ve “her şeye rağmen” mumlar yakmaya gayret eden Tiyatro AŞHK emekçileri olarak 1915’de işgalle başlayan bu sürecin 1923’te Cumhuriyet’in ilanı ile sona eren destansı hikayesi ile 31 temmuz 2018 tarihinde Girne Belediyesi’nin davetlisi olarak, 8. Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında, Girne Amfi Tiyatro’da Saat:21.00’de sizlerle buluşacağız. Her oyun çok çok heyecanlanıyoruz. Görev büyük, yük ağır... Bu görevi, yaşadığımız bu zaman dilimi içinde yerine getirmeyi bir borç bildik. Onurla ve şerefle Tiyatro AŞHK olarak perdelerimizi açıyoruz, açmaya da devam edeceğiz.

Şarkılarla, türkülerle, marşlarla, Nazım Hikmet ustanın Kuvay-ı Milliye Destanı’ndan olağanüstü şiirleriyle, Nutuk’tan Ata’mız, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat kaleminden çıkan tarihi gerçeklerle; canlı piyano eşliğinde huzurlarınızda olacağız. İşin büyülü taraflarından biri de iki Cumhuriyet sevdalısını, iki Selanikliyi, iki mavi gözlü devi; Nazım Hikmet’i ve Mustafa Kemal Atatürk’ü aynı sahnede, gözlerinizin önünde buluşturuyor olmamız. Biri yaşadı, diğeri bu destanı şiirlerle halka anlattı...

Peki neden bu yolculuğa çıktık? Yukarıda belirttiğim gibi çok ama çok çabuk “UNUTUYORUZ” dostlar. Bizler de tiyatronun o büyülü dünyası ile bu toprakların hangi koşullarda bizlere emanet edildiğini “HATIRLATMAYA” çalışıyoruz.

Kurtuluş Savaşı sırasında Kıbrıslı Türkler İngiliz sömürgesi altında olmalarına rağmen Anadolu’ya maddi-manevi destek olmak için var güçleri ile çalıştılar.

Yokluk yılları idi, hastalık Kıbrıs’ta kol geziyordu, İngiliz askerleri her yerde idi, göz açtırmıyorlardı. Ama bütün bunlara rağmen Kıbrıslı Türkler tiyatro yolu ile, müsamereler düzenleyerek destek oluyorlardı köklerine, Anadolu’ya, Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarına. Atalarımız da “TİYATRO” ile direndi işgale. Kıymetli eşyalarını hatta hayvanlarını satan, canı pahasına Anadolu’ya geçen ve Kurtuluş Savaşı’nda bizzat mücadele eden, şehit olan, gazi olan kahramanlarımız vardı. Bunları biliyor musunuz?

O sıralar yaşanan bir olay beni hep çok etkiliyor. Lefkoşa’da yine bir müsamere gösterisi sırasında İngiliz askerleri baskın yapar. Müsamereyi düzenleyen Kıbrıslı Türk’ü tutuklayıp Girne Kalesi içindeki hapishaneye atarlar. Bu durumu büyük bir üzüntü ile öğrenen eşi yapılanları kabul edemez. O gece ortadan kaybolur. Birkaç gün sonra haberi ulaşır. Anadolu’ya geçmiş, Kurtuluş Savaşı’nda mücadele eden ilk “Kıbrıslı Türk Kadın” olmuştur. Daha birçok hikaye vardır... Anadolu ile Kıbrıslı Türkler etle tırnak gibidir dostlar. Köklerimiz yok olursa, biz nasıl nefes alırız adada, nasıl var olabiliriz ki? Ama kendi ayaklarımızın üstünde durmayı başarmamız gerekir, bu da acı gerçek.

İşte bu gerçekleri genç nesillere aktararak; geleceğe daha güvenle bakmayı bilmemiz, öğrenmemiz gerekir... Esaretten Özgürlüğe Cumhuriyet’e bir selam ve vefa oyunudur. Unuttuğumuz, bizlere unutturulan, unutturulmaya çalışılan gerçekleri hatırlatma oyunudur. Mümkünse K.K.T.C. ve TÜRKİYE bayraklarınızı alıp gelin oyuna. İzmir’in dağlarında nasıl çiçekler açtığını; nefes aldığımız toprakların hangi koşullarda bizlere armağan ve emanet edildiğini tüm çıplaklığı ile, hamasi duygularla değil bizzat gerçeklerle yola çıkarak hep beraber yaşayalım... “YAŞASIN CUMHURİYET” diye fezaya, Girne Amfi Tiyatro’dan, dalga seslerinin eşliğinde, yıldızların altında hep beraber haykıralım...

ESARETTEN ÖZGÜRLÜĞE

Girne 8. Kültür Sanat Günleri

Tarih:31 Temmuz 2018

Yer: Girne Amfi Tiyatro Saat:21.00

YAZAN: Tiyatro AŞHK

YÖNETEN: Hüseyin Köroğlu

OYNAYANLAR: Hüseyin Köroğlu, Şenay Saçbüker

PİYANO: Yılım Ceceloğlu

DEKOR TASARIM: Ayhan Doğan

IŞIK-EFEKT TASARIM: Oktay Erdoğan

AFİŞ ve FOTOĞRAFLAR: Alara Köroğlu

YÖNETMEN YARDIMCILARI: Duhan Şahin, Alara Köroğlu

8. Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında bize kapılarını açan Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü’ye, tüm Girne Belediyesi çalışanlarına ve Girne Belediyesi Sanat Yönetmeni kıymetli dostum Derman Atik’e tiyatroya verdikleri değerden dolayı Tiyatro AŞHK olarak çok teşekkür ederiz.

Nefes aldığımız sürece sabırla ve altını çizerek söylüyorum “her şeye rağmen” mumlar yakmaya devam edeceğiz... 31 temmuz akşamı yüreğinde yukarıda yazdıklarımı hisseden herkesi “Esaretten Özgürlüğe” oyunumuza Girne Amfi Tiyatro’ya bekliyoruz...

“YAŞASIN SANAT, YAŞASIN TİYATRO, YAŞASIN BARIŞ, YAŞASIN CUMHURİYET.”

DAVET

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan

bu memleket, bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

ve ipek bir halıya benziyen toprak,

bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

yok edin insanın insana kulluğunu,

bu dâvet bizim....

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

ve bir orman gibi kardeşçesine,

bu hasret bizim...

Nazım Hikmet

“SANAT YOLU İLE BARIŞ” a ışık yakmaya var mısınız?

Umutta kalın...

Hüseyin Köroğlu/ 20 temmuz 2018- Gümüşlük-Türkiye