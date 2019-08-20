Hüseyin Köroğlu: Dost acı söyler...

Tiyatrocu Hüseyin Köroğlu, sosyal medya hesabından Devlet Tiyatroları’nın oyununu sansürlediğini iddia eden Yaşar Ersoy ile ilgili açıklamalarda bulundu. 20 yıldır yanmış halde duran tiyatro binasına dikkat çeken Hüseyin Köroğlu: "şu anda oyunun oynanmaması ile ilgili olarak ver yansın edenlerin çoğu nedense o sıralar hiç ses-seda çıkmamıştı"dedi

Köroğlu paylaşımında şu ifadeleri kulllandı:

"Kıbrıs’ta, KKTC’de, memleketimdeyim...

Gündem yoğun... Yaşar Ersoy ustanın Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda sahnelemesi düşünülen oyunun yeni yönetim tarafından kabul görmemesi yoğun gündem oluşturuyor. Herkesin de buna çok şaşırıyor olmasına ben şaşırıyorum:-))) Bu konularla ilgili olarak yıllardır hem sosyal medyada, hem Havadis Gazetesi’nde, hem de Haber Kıbrıs’ta duygu ve düşüncelerimi çok yazdım, söyledim. Değişen hiç bir şey yok. 20 yıldır yanmış halde duran bir tiyatronun utancı tüm toplumun omuzlarında duruyor zaten... Kimin umurunda?

Bu durumla ilgili STK’lar ne yapıyor? Halk ne yapıyor? En son da tiyatronun eski müdürü Sayın İlknur Işıl Türkmen Hanım’ın siyasi olarak görevden alınmasına kendimce tepki göstermiştim. Beni ilgilendirmemesine rağmen tepki göstermeme İlknur hanım bile şaşırmıştı:-))) Hala sayfamda duruyor, isteyen okuyabilir. Şu anda oyunun oynanmaması ile ilgili olarak ver yansın edenlerin çoğundan nedense o sıralar hiç ses-seda çıkmamıştı. Adalet adamına göre değil dostlar, bir yanlış varsa herkese eşit uygulanmalıdır. Memlekette sanatla ilgili olarak yapılması gerekenleri herkes çok iyi biliyor. Tiyatro yasası, meslektaşlar arasında barış ve birbirini kabullenme, reçete bu... Bunlar yapılmadığı, gerçekleştirilemediği, EGO’lar törpülenmediği sürece hiç-bir-şey olmaz. Olursa da sadece gün kurtarılır. Örnek vermek gerekirse, doktorlarımız çok daha iyi bilir; adamın sol kolu ağrıyor, ağrı kesici verip ağrıyı yok edersiniz, ama adam yaklaşık iki saat sonra kalp krizinden ölür. Yaşananlar tam da bu. Esas mesele kalp, yani yasa, yani meslektaşlar arası barış, yani kabullenme... Dost acı söyler... Selamlar, sevgiler, saygılar herkese..."