Hüseyin Merthan Çakırlı anısına tiyatro oyunu düzenleniyor

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçılarından genç yaşta rahmetli olan Hüseyin Merthan Çakırlı anısına tiyatro gösterisi düzenleniyor. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada “Gocasını Bişiren Gadın” oyunu 7 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de İskele seyirci ile buluşacak.

Oyunun ücretsiz sergileneceği oyunu izlemek isteyenlerin 0392 228 71 91 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabileceği kaydedildi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın açıklaması şöyle:

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarının değerli oyuncularından Hüseyin Merthan Çakırlı'yı genç yaşta, zamansız kaybedişimizin üzerinden bir yıl geçti.

Onsuz içimiz buruk iki sezon geçirdik. Bu hafta merhum sanatçımızın şehrinde, İskele'deyiz biliyoruz ki biz onu görmesek de o bizleri görecek.

7 Ocak cuma akşamı İskele AKM'de merhum sanatçımız Hüseyin M. Çakırlı anısına sahnede olacağız.

Bir kara komedi ile perdelerini açan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Gocasını Bişiren Gadın oyunu ile 7 Ocak cuma akşamı saat 20:00'de Hüseyin M. Çakılı anısına İskele seyircisi ile buluşacak.

Varlığı ve sanatı ile Kıbrıs Türk Tiyatrosuna önemli katkılar koyan Hüseyin Merthan Çakırlı'yı özlem ve rahmetle anıyoruz.

Merhum sanatçımızın anısına sahnelenecek olan oyunumuz Gocasını Bişiren Gadın ücretsiz olup tüm İskele halkı davetlidir.

7 Ocakta İskele AKM’de sahnelenecek olan Gocasını Bişiren Gadın oyuna gelecek olan değerli sanatseverler; bilindiği üzere kapalı alanlara adapass sorgulması ile girildiğinden; tiyatro oyunlarına önceden rezervasyonlu ve oyun saatinden en az yarım saat önce (19:30’da) gidilmeye özen gösterilmeli.

+14 yaş seyirciye hitabeden bu güzel kara komedi için 0392 228 71 91 numaralı telefondan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarını arayıp rezervasyon yaptırabilirsiniz

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03/01/2022 21:29