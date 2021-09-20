Hüseyin Özgürgün UBP kurultayında aday olacak mı?

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20/09/2021

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Hüseyin Özgürgün UBP kurultayında aday olacak mı?

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hüseyin Özgürgün, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ülke siyasetin klasikleşen bir soru haline gelen “Hüseyin Özgürgün geri dönecek mi?” sorusuna cevap veren Özgürgün, bu şartlarda geri dönüş yapmayacağını ifade etti. Özgürgün yaklaşan UBP Kurultayı’nda aday olmayacağını da söyledi.

“Ancak aday olursam dönerim…”

Olası bir genel seçimde UBP tabanın kendisini aday olarak görmek istemesi durumunda gelmeyi düşünebileceğini kaydeden Hüseyin Özgürgün “Kapıyı kapatmıyorum ancak taban isterse yeniden milletvekilliğine aday olurum. Partimi mecliste, komitelerde ve parti içerisinde verilecek görevlerle desteklerim. Ancak kurultayda aday olmam söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Özgürgün yeniden aday olmaması durumunda adaya gelmeyeceğini net bir dille ifade etti.

Başbakan Ersan Saner’i de eleştiren Özgürgün, Ersan Saner’in liderlik yapamadığını bu durumun parti için sorunlara neden olduğunu ekledi.

20/09/2021 21:03
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TAGS: Hüseyin Özgürgün UBP kurultayında aday olacak mı?, hüseyin özgürgü, haberkibris,
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