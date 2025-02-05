Hüseyin Tüfekçi birçok suçlama ile mahkemeye çıkarıldı

Ülkemizin tanınmış iş insanlarından Hüseyin Tüfekçi bugün Merkezi İhale Komisyonu ihalesine katılabilmek maksadıysa evrakta sahtecilik dahil bir çok suçlama ile yargıç huzuruna çıkartıldı.

Polis mahkemede verdiği şahadette, zanlının sahte beyanla resmi evrak takibi ile bağlantı evrağın düzenlenmesini tahrik etme, sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme, iptal olmuş veya günü geçmiş belgeyi tedavüle sürme suçlamalarını işlediğini söyledi. Polis, Tüfekçi’nin MİK tarafından açılan Yeni Merkez Binası İhalesine katılmak için 2017 yılında sattığı 12 gayrimenkulün gelirini 2022 yılında Gelir ve Vergi Dairesine beyan ettiğini aktardı.

Polis ayrıca Tüfekçi’nin şirketi adına ihaleye katılabilmek maksadı ile “Borcu yoktur” yazısı aldığını ardından aynı belgeyi MİK’e gerdiğini fakat sonrasında sunduğu belgelerle 31 milyon TL vergi borcunun oluştuğunu belirtti. Polis memuru, Hüseyin Tüfekçi’nin Borcu olmasına rağmen “Borcu yoktur” yazılı belgeyi bilerek tedavüle sürüldüğünü ve “Kamu ihale yasasına aykırı hareket” suçunu işlediğini ifade etti.

Tahkikatın ne aşamada olduğu yönünde de bilgi veren polis, 15 ifade alındığını, Tüfekçi’nin itiraf nitelikli ifade verdiğini, çok sayıda evrağın emare olarak alındığını, 20’ye yakın ifade alınacağını aktardı. Polis ayrıca olayla ilgili yeni tutuklamaların da yapılabileceğini ekledi. Öte yandan Hüseyin Tüfekçi’nin avukatı polisin 2 gün tutukluluk talebini reddetti. Avukat, Tüfekçi’nin devletten alacaklı olduğunun, söz konusu vergi beyanlarının ise “Pişmanlık yasası, beyan düzeltmesi” kapsamına girdiğinin altını çizdi.

Mahkeme, Tüfekçi'nin soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi