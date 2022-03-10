Hüseyin Zihni Ergüdenler hayatını kaybetti

Gönyeli sevilen bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gönyeli’nin ilk Encümen Başkanı, Gönyeli Spor Kulübü kurucularından olan bir Gönyeli sevdalısı olarak bilinen Hüseyin Zihni Ergüdenler dün hayata gözlerini yumdu.

Terzi Hüseyin olarak bilinen ve 90 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Zihni Ergüdenler’in vefatı başta ailesi ve Gönyeli olmak üzere bölgede üzüntü yarattı.

Ergüdenler 11 Mart Cuma günü saat 11.00’de kılınacak cenaze namazı sonrasında Gönyeli Kabristanlığı’na defnedilecek.

Öte yandan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli Hüseyin Zihni Ergüdenler'in vefatının ardından başsağlığı mesajı yayınladı

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10/03/2022 17:08