Hüseyin'in durumu ağır! Karaciğer donörü aranıyor!

Gazimağusa Yakın Doğu Hastanesi'nde tedavi gören Hüseyin Dibi için 0 RH- (negatif) kan grubundan olacak şekilde uygun "Karaciğer" donörü aranıyor.

Aile durumun acil olduğunu belirtirken, 24 yaşındaki engelli birey Hüseyin Dibi için 1 hafta içerisinde uygun 'karaciğer'in bulunmaması durumunda durumun çok daha acı olacağını açıkladı.

TÜM MASRAFLAR KARŞILANACAK

Uygun donörün bulunması halinde tüm hastane masraflarının karşılanacağı belirtildi.

İletişim: 05338456979 ( Bengiz Koçak)