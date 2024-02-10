Hüseyin'in durumu ağır! Karaciğer donörü aranıyor!
10/02/2024
Gazimağusa Yakın Doğu Hastanesi'nde tedavi gören Hüseyin Dibi için 0 RH- (negatif) kan grubundan olacak şekilde uygun "Karaciğer" donörü aranıyor.
Aile durumun acil olduğunu belirtirken, 24 yaşındaki engelli birey Hüseyin Dibi için 1 hafta içerisinde uygun 'karaciğer'in bulunmaması durumunda durumun çok daha acı olacağını açıkladı.
TÜM MASRAFLAR KARŞILANACAK
Uygun donörün bulunması halinde tüm hastane masraflarının karşılanacağı belirtildi.
İletişim: 05338456979 ( Bengiz Koçak)