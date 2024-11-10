Husiler: ABD ve İngiltere, başkent Sana ve Amran iline 7 hava saldırısı düzenledi

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10/11/2024

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Husiler: ABD ve İngiltere, başkent Sana ve Amran iline 7 hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya ve Amran iline 7 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, başkent Sana'ya 5 hava saldırısı düzenledi.

Saldırıların 4'ünün Senhan ilçesinin Cerban bölgesini, diğerinin El-Hefa semtini hedef aldığı kaydedildi.

Haberde ayrıca savaş uçaklarının Amran ilinin Sufyan ilçesine de 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, dün de ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya 3 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

10/11/2024 13:57
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TAGS: Husiler: ABD ve İngiltere, başkent Sana ve Amran iline 7 hava saldırısı düzenledi
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