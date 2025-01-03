Husiler: İsrail'in orta kesimini balistik füze ve İHA ile vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in orta kesimine biri hipersonik balistik füze, diğeri insansız hava aracıyla (İHA) olmak üzere iki saldırı düzenlediklerini ve "her iki hedefi de başarıyla vurduklarını" duyurdu.

Yemen'in başkenti Sana'da, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ve Lübnan ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, gösteri sırasında okuduğu yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Seri, İsrail'e iki askeri operasyon düzenlediklerini ve bunların birinde Yafa bölgesinin doğusundaki (Tel Aviv) elektrik santralini hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını ve hedefi başarıyla vurduklarını dile getirdi.

Seri, ikinci operasyonda da Yafa bölgesindeki İsrail'e ait askeri hedefin İHA ile hedef alındığını ​​ve hedefin başarıyla vurulduğunu ifade etti.