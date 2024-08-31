Husiler Yunan tankeri Sounion'u havaya uçurduklarını duyurdu

Yemen'deki Husiler dün (Perşembe) yaptıkları açıklamada, Kızıldeniz'de saldırdıkları Sounion adlı petrol tankerine bubi tuzağı kurduklarını ve ardından patlatarak gemide birkaç yangına neden olduklarını duyurdu.

21 Ağustos'ta Yunan bandıralı gemi Husiler tarafından saldırıya uğramış, İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Otoritesi’ne (UKMTO) göre bu saldırı gemide yangına ve makine gücünün kaybına yol açmıştı. Bu durum bölgedeki Avrupa Birliği (AB) misyonunu 25 kişilik mürettebatı tahliye etmeye sevk etti.

Husiler dün akşam, maskeli ve silahlı bir adamın gemiye bubi tuzaklı düzenek kurduğunu gösteren bir video yayınladı. Videoda düzenek kısa süre içinde patlatılıyor ve gemiden siyah dumanların yükselmesiyle birlikte birkaç yangın çıkıyordu.

Husi lideri Abdulmelik el-Husi dün yaptığı haftalık konuşmada, güçlerinin bu hafta gemiye ‘baskın düzenleyerek, kargosunu imha ettiğini, geminin kendisini hedef alıp patlatarak cesur bir operasyon’ gerçekleştirdiğini söyledi.

Şarku’l Avsat’ın AFP'den aktardığına göre el-Husi, ‘tankerin ambargoyu ihlal ettiğini ve İsrail düşmanı için kargo taşıdığını’ belirtti.

Yunan Liman İdaresi'ne göre Yunan denizcilik şirketi Delta Tankers'e ait olan gemi Irak'tan yola çıkmış ve Atina yakınlarındaki bir limana gitmekteydi.

Videoda ayrıca, geminin gövdesindeki hasarın yanı sıra, kaptan köşkünün içine dağılmış eşyalar da görülüyor.

Söz konusu gelişme, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun Husilerin 150 bin ton petrol taşıyan Sounion tankerini ‘insani ve çevresel kaygılar nedeniyle’ kurtarmayı kabul ettiklerini açıklamasının ardından geldi.

Husi Sözcüsü Muhammed Abdusselam çarşamba günü geç saatlerde X platformunda şunları yazdı: “Başta Avrupalılar olmak üzere çeşitli uluslararası taraflar bizimle iletişime geçtikten sonra, yanan petrol gemisi Sounion'u çekme yetkisi aldılar.”

AB’nin Kızıldeniz'deki Aspides misyonu dün ‘Sounion'da 23 Ağustos'tan bu yana yangın olduğunu’ bildirdi. Misyon tarafından yapılan açıklamada, “Geminin ana güvertesinin çeşitli yerlerinde yangınlar tespit edildi. Petrol sızıntısı yok, gemi halen demirli ve sürüklenmiyor” denildi.

Misyonun X hesabında ise ‘feci bir çevresel krizden kaçınmak için Avrupalı yetkililer ve komşu ülkelerle koordinasyon halinde her türlü eylemi kolaylaştırmaya’ hazırlanıldığı ifade edildi.

Kasım ayından bu yana Husiler, İsrail ordusu ile Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşın çerçevesinde, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek olarak, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ticari gemileri hedef alıyor.

Husi saldırıları, küresel ticaretin yüzde 12'sinin geçtiği stratejik bölgedeki nakliye trafiğini etkiledi.