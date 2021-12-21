Husilere ağır darbe: 250 ölü

Yemen'de Husilerle savaşan Arap koalisyonu, Marib ve Cevf'te 250 Husi milis öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Marib ve el-Cevf kentlerinde Husilere düzenlenen operasyonlarda 250 milisin öldürüldüğünü bildirdi.

Koalisyonun Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, son 24 saatte Marib ve Cevf kentlerinde Husi milislere yönelik 40 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, "29 askeri aracın imha edildiği ve 250'den fazla terörist unsurun etkisiz hale getirildiği" aktarıldı.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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21/12/2021 20:06