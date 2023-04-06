Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandığını duyurdu

'Şarkılar seni söyler' programının sunucularından ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, kansere yakalandığını duyurdu.

ads ads ads ads ads ads
06/04/2023

ads
Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandığını duyurdu

Ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı.  'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile ekranlarda olan 46 yaşındaki sanatçının ameliyat olduğu ve doktor gözetiminde kalması gerektiği belirtildi.

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, ameliyata giren Şenlendirici'nin bağırsağından 11 santim alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

06/04/2023 15:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: hüsnü şenlendirici, kanser,
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.