Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı

Bir süredir objektiflerden uzak olan Hüsnü Şenlendirici önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Hüsnü Şenlendirici, basın mensuplarının kendisine yönelttiği “Nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz?” sorusuna “İstanbul'u terk ettim, İzmir'e yerleştim. İstanbul’a konser ve eş, dost ziyaretleri için geliyorum” yanıtını verdi.

