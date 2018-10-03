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Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı

Bir dönem evli olduğu halde şarkıcı Deniz Seki ile aşk yaşayan Hüsnü Şenlendirici, uzun süredir objektiflerden uzak bir hayat yaşıyordu. Şenlendirici, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

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03/10/2018

Hüsnü Şenlendirici’nin yeni hayatı

 

Bir süredir objektiflerden uzak olan Hüsnü Şenlendirici önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Hüsnü Şenlendirici, basın mensuplarının kendisine yönelttiği “Nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz?” sorusuna “İstanbul'u terk ettim, İzmir'e yerleştim.  İstanbul’a konser ve eş, dost ziyaretleri için geliyorum” yanıtını verdi.

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TAGS: Hüsnü Şenlendirici, haber, kıbrıs
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