Hüsrev Çağın anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Hüsrev Çağın Taekwondo Karate Budo (Zor Haraketler ) MüsabakalarıGirne'de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde yapıldı.

Federasyonumuzun kurucularından olan Hüsrev Çağın anısına gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri Federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken , Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ile namzet hakemleri yönettiler.

BAYANLAR ZOR HAREKETLERMÜSEBAKA SONUÇLARI:

1.KATAGORİ: 1. ZEYNEP KESKİN 2.ENİSE PÜSKÜLLÜ

2.KATAGORİ: 1.ROJİN ÖZER 2.ZEHRA B. BAYRAM 3. ELİF BAŞTAŞ

3.KATAGORİ: 1.HAVİN YILMAZ 2.GÜLŞAH ERFENİKE 3.SPELLENA GANKAMA

4.KATAGORİ: 1.DENİZ SEVİNÇ 2.DEFNE KARAM 3.HATİCE ALYANAK

5.KATAGORİ 1.DEFNE Ü.OKÇU 2.BİNGÜL ÖZFAİK 3. DUA RIZVAN ZAMAN

6.KATAGORİ 1.ŞEBNEM ERYİĞİT 2.ZEHRA NAZ AĞAN 3. WEN Lİ ZHANG

7.KATAGORİ 1. RABİA TARIM 2.KURA BAH

8.KATAGORİ 1.ELENA GORDEEV 2.BETÜL PEYRAVİ 3. ANNA TÜYSÜZ

9.KATAGORİ 1. SÜHEYLA BÖLÜKBAŞI 2.ANASTASİA KORSHUNOVA

ERKEKLERZOR HAREKETLER MÜSEBAKA SONUÇLARI:

1.KATAGORİ:1.BARIŞ ERFENİKE 2.BORA KÜRŞAT 3.ABDULLAH BAŞTAŞ

2.KATAGORİ:1.ARDA AKIN ALTUNTAS 2.MEHMET ÇULAMA 3.MUBARAK ABDUR RAHEM

3.KATAGORİ:1.ÇETİN ÇİFTSÜREN 2.OĞULCAN DOĞAN 3.ŞAKİR ATINÇ YAĞIZSOY

4.KATAGORİ:1.İZZET TOK 2.FETHİ ÖZFAİK 3.TİMUR ÖZFAİK

5.KATAGORİ:1.REZA GOLMOHAMMADZADE 2.ÖSKAY ÖZEL RAMİZ 3. MOHAMMED Y.JOLLAH

6.KATAGORİ 1.SAM NORUZİ 2. DANİYEL İYOĞLU

7.KATAGORİ 1. KERİM KARPUZ 2.DİMİTRİ GORDEEV 3. ŞAKİR YAĞIZSOY

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04/10/2022 09:52