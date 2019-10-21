Huzursuz Bacak Sendromu (RLS) Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Huzursuz bacak sendromu (RLS) her yıl 10 Amerikalı yetişkinden en az ikisini etkilediği tahmin edilmektedir (yaklaşık 12 milyon kişi). (1) Huzursuz bacak sendromu, bacaklardaki rahatsızlık hissi ile karakterize edilen ve rahatlama sağlamak için onları hareket ettirmek için güçlü bir dürtü veren bir durumdur. Semptomlar gece boyunca kötüleştiğinden, RLS uykusuzluk ve gündüz yorgunluğuna yol açabilir, ayrıca uyku ilaçları, alkol ve kafein kullanımının artması ile ilişkili olarak artış gösterebilir.

Orta yaşlı kadınlar, menopoza girenler veya menopozdan çıkmış olanlar da dahil olmak üzere, huzursuz bacak sendromu için en çok risk altında olan gruptur. Çoğu insan huzursuz bacak sendromunun semptomlarını tarif edemez – bunlar, acı verici olmaktan ziyade can sıkıcı bir şekilde, bir ya da her iki bacakta titreme hissi, karıncalanma, yanma ve ağrının yaşanmasını içerebilir. Bazı insanlar, RLS ile ilgili hislerini “bacağınızda yürüyen böcek hissi” olarak adlandırır. Başka bir deyişle, uzun vadede çok tehlikeli olmamasına rağmen, RLS, bazı düpedüz kötü yan etkilere neden olabilir.

Huzursuz bacak sendromu hislerini hızlı bir şekilde durdurma arzusu, insanları uykusuz kılıyor, gece boyunca bacaklarını sallıyor ya da hareket ettiriyorlar ve bu da zayıf bir uykuya neden oluyor.

En kötü yanı, bacakları hareket ettirmek RLS semptomlarının uzun süre uzak kalmasına yardımcı olmuyor – genellikle bacaklarda ki his çok hızlı döner ve döngü devam eder.

Huzursuz Bacak Sendromu’nun(RLS) Sebebi Nedir ve Bu Konuda Ne Yapabilirsiniz?

Uzmanlar, RLS’nin ailelerde çalışma eğiliminde olduğuna, kötü beslenmeye ve stresin artmasına bağlı olduğuna ve enflamasyonun ve besin eksikliklerinin RLS riskini arttırdığına ve semptomları kötüleştirdiğine inanmaktadır. İyi haber şu ki, huzursuz bacak sendromunun uzun vadeli sorunlara neden olması muhtemel değildir, ancak bununla başa çıkmak zor olabilir. Huzursuz bacak sendromunu tedavi etmenin doğal yolları arasında beslenmenizi iyileştirme, egzersiz yapma, esneme ve yatmadan önce dinlenmek için bir gece rutini ayarlama yer alır.

Huzursuz Bacak Sendromu Nedir?

Huzursuz bacak sendromu, dinlenme veya inaktivite dönemlerinde bacakları hareket ettirme isteğiyle karakterize ortak bir nörolojik sensorimotor bozukluk olarak tanımlanır. Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu Çalışma Grubu, RLS tanısını koymak için dört zorunlu klinik özellik olduğunu düşünmektedir: (2)

Genellikle bacaklarda rahatsızlık verici ve hoş olmayan duyular nedeniyle hareket etme isteği.

Dinlenme veya hareketsizlik dönemlerinde başlayan veya kötüleşen belirtiler (uyurken, yatarken veya otururken de dahil).

Hareket edilince kısmen veya tamamen rahatlayan semptomlar.

Akşam veya gece saatlerinde kötüleşen belirtiler.

Klinik Uyku Tıbbı Dergisi’nde yayınlanan bir rapora göre, RLS’nin çok az hastada tanı konulabildiği düşünülmektedir ve bazı araştırmalar bazı popülasyonlarda ki tüm yaşlı yetişkinlerin yüzde 25’ini etkileyebileceğini göstermektedir. Genel olarak, yetişkinlerin yaklaşık yüzde 11’i düzenli olarak RLS ile ilgilenmekte, yüzde 10’u en az haftalık semptomlar yaşamakta ve yüzde 3’ü RLS’nin yaşam kalitesini büyük ölçüde azalttığını belirtmektedir. (3)

Huzursuz Bacak Sendromunun Nedenleri Nelerdir?

Huzursuz bacak sendromu kimleri etkiler ve ortak risk faktörleri nelerdir? Çocuklar veya gençler bazen gelişim, ergenlik ya da büyüme sarsıntıları sırasında huzursuz bacak sendromu geliştirebilmesine rağmen, en yaygın olarak orta yaşı geçmiş erişkinlerde daha yaygındır.

Huzursuz bacak sendromu gelişimine katkıda bulunan genel faktörler şunlardır:

Genetik: RLS’nin ailelerde çalıştığına inanılmaktadır ve bazı araştırmalar, bu durumu taşıyan kişilerin yaklaşık yarısının RLS’nin aile öykülerine sahip olduğunu bulmuştur.

RLS’nin ailelerde çalıştığına inanılmaktadır ve bazı araştırmalar, bu durumu taşıyan kişilerin yaklaşık yarısının RLS’nin aile öykülerine sahip olduğunu bulmuştur. Toplumsal Cinsiyet: Kadınlar, RLS’yi erkeklerden daha fazla deneyimleme eğilimindedirler; bu uzmanlar, hormonal etkilere bağlı olduğuna inanmaktadırlar.

Kadınlar, RLS’yi erkeklerden daha fazla deneyimleme eğilimindedirler; bu uzmanlar, hormonal etkilere bağlı olduğuna inanmaktadırlar. Anemi veya Demir Eksikliği: RLS aynı zamanda son dönem böbrek hastalığı için diyalize giren hastalarda da çok yaygındır.

RLS aynı zamanda son dönem böbrek hastalığı için diyalize giren hastalarda da çok yaygındır. Magnezyum eksikliği veya folat eksikliği dahil olmak üzere diğer besin eksiklikleri.

Varisli Damarlar: Bacaklarda ki varisli damarların, sağlıksız kanı geriye doğru saran veya sızdıran valflere sahip olduğundan, birçok hasta için RLS semptomlarına neden olabileceğine inanılmaktadır. Ulusal Uyku Vakfı, bazı çalışmalarda, RLS’den etkilenen hastaların yüzde 98’inin, cerrahi olmayan skleroterapi ile bacaklarındaki variköz venleri tedavi ettikten sonra bir miktar semptom rahatlaması olduğunu bildirmektedir. (4)

Bacaklarda ki varisli damarların, sağlıksız kanı geriye doğru saran veya sızdıran valflere sahip olduğundan, birçok hasta için RLS semptomlarına neden olabileceğine inanılmaktadır. Ulusal Uyku Vakfı, bazı çalışmalarda, RLS’den etkilenen hastaların yüzde 98’inin, cerrahi olmayan skleroterapi ile bacaklarındaki variköz venleri tedavi ettikten sonra bir miktar semptom rahatlaması olduğunu bildirmektedir. (4) Böbrekleri veya Akciğerleri Etkileyen Kronik Tıbbi Durumlar: Bu, elektrolit dengesizliklerine neden olan obstrüktif akciğer hastalığı veya böbrek bozuklukları içerebilir.

Bu, elektrolit dengesizliklerine neden olan obstrüktif akciğer hastalığı veya böbrek bozuklukları içerebilir. Gebelik: Çalışmalar, RLS semptomlarının gebe kadınlarda doğumdan kısa bir süre sonra gitmesine rağmen, özellikle üçüncü trimesterlerinde, RLS riskinin artmakta olduğunu göstermektedir. Kadınların yüzde 25 kadarı hamilelik sırasında RLS geliştirir.

Çalışmalar, RLS semptomlarının gebe kadınlarda doğumdan kısa bir süre sonra gitmesine rağmen, özellikle üçüncü trimesterlerinde, RLS riskinin artmakta olduğunu göstermektedir. Kadınların yüzde 25 kadarı hamilelik sırasında RLS geliştirir. Östrojen İçeren İlaçların Kullanımı: Bu, doğum kontrol haplarını veya menopoz semptomlarını yönetmek için kullanılan hormon replasman tedavisini içerir.

Bu, doğum kontrol haplarını veya menopoz semptomlarını yönetmek için kullanılan hormon replasman tedavisini içerir. Otoimmün Bozukluklar veya Diyabet: Bunlar böbrek problemlerine, malnütrisyona, anemiye, nörolojik problemlere veya sinir hasarına katkıda bulunabilir. Diyabetikler arasında, RLS’ye yol açabilen nörolojinin (sinir hasarı) belirtileri gelişmesi yaygındır.

Bunlar böbrek problemlerine, malnütrisyona, anemiye, nörolojik problemlere veya sinir hasarına katkıda bulunabilir. Diyabetikler arasında, RLS’ye yol açabilen nörolojinin (sinir hasarı) belirtileri gelişmesi yaygındır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): Çocuklarda ve RLS’li erişkinlerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaygın olarak bulunmuştur.

Çocuklarda ve RLS’li erişkinlerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaygın olarak bulunmuştur. Parkinson hastalığı dahil olmak üzere bilişsel bozukluklar.

Huzursuz Bacak Sendromunun Semptomları ve Belirtileri

Huzursuz bacak sendromu semptomları, uyku esnasında gece boyunca daha da kötüleşir, fakat aynı zamanda kişinin uyanık olduğu gündüz saatlerinde de ortaya çıkabilir. Uzun süreler boyunca oturmak, standart pozisyonda yatmak ya da kalmak genellikle semptomları daha da kötüleştirir.

En sık görülen huzursuz bacak sendromu belirtileri şunlardır:

Bacaklar da sürünme, emekleme, titreme, yanma veya ağrılar olarak tanımlanan hisler.

Çoğu zaman, duyular baldır kaslarının içinde veya ayaklarda, uyluklarda ve hatta kollarda derin hissedilir.

Duyguları durdurmak için bacakları derhal kaşımanız, hareket ettirmeniz, sallamanız veya germeniz gereken güçlü bir dürtü veya his.

Bacakları hareket ettirdiğinizde semptomlardan geçici olarak kurtulma (bu genellikle kısa süreliğine etkili olur ).

Istemsiz bacak seğirmeleri ve ani hareketler, bir krampa benzer (buna periyodik bacak hareketleri denir). Gece kramplarının neden olduğu bacak seğirmeleri, huzursuz bacak sendromuna bağlı olarak en sık bildirilen periyodik ekstremite hareketleri arasındadır.

Rahatsız hissetmek ve sık sık uyanmaktan dolayı yetersiz ve kötü uyku almak. Birçok insan için, RLS semptomları uykuya, uykusuzluğa ve gündüz uyuşukluğuna veya yorgunluğa neden olacak şekilde, gece boyunca uykulu olmanıza rağmen ve inatçı bir şekilde devam eder.

Huzursuz bacak sendromu ile ilişkili en büyük problemlerden biri, normal uykuyu bozması ve kronik yorgunluk ve yetersiz uyku ile ilişkili birçok komplikasyona yol açabilmesidir. Ayrıca, birçok kişinin reçete, bağımlılık ve yan etki riski yüksek olan reçeteli uyku veya ağrı azaltıcı ilaçları kullanmasına neden olur.

Huzursuz Bacak Sendromu için Konvansiyonel Tedavi

Huzursuz bacak sendromunuz olduğundan şüpheleniyorsanız, semptomlarınız, risk faktörleriniz ve tıbbi geçmişiniz hakkında konuşmak için doktorunuzu ziyaret edin.

Doktorunuz muhtemelen diğer sağlık problemlerini görmek isteyecek, uyku alışkanlıklarınızı tartışacak, kullandığınız ilaçları bilmek isteyecek, kasları etkileyebilecek herhangi bir besin eksikliğiniz olup olmadığını anlamak isteyecek, anemik, diyabetik veya başka bir rahatsızlığınızın olup olmadığını anlamak için testler gerçekleştirecektir.

Huzursuz bacak sendromu kontrolüne yardımcı olan en yaygın kullanılan ilaçlar şunlardır:

Bacaklardaki hareket miktarını kontrol etmeye yardımcı olan dopaminerjikler. Bu ilaçlar pramipeksol, ropinirol, karbidopa veya levodopa içerir.

İnsanların sakinleşmesine ve uyuyabilmesine yardımcı olmak için benzodiazepinler de dahil olmak üzere uyku ilaçları (bunlar pek çok kişi için tamamen işe yaramaz ve çeşitli yan etkilere neden olabilir).

Bazı durumlarda, uyanıklığı azaltan ve kodein gibi bir sakinleştirici etkisi olan güçlü ağrı kesiciler.

Diyabetin neden olduğu hasarın kontrol altına alınmasına yardımcı olan ilaçlar.

Parkinson gibi epilepsi veya kognitif bozuklukların yan etkilerini kontrol etmek için kullanılan ilaçlar.

Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü, ilaçların genellikle bir süredir faydalı olduğunu, ancak tek bir ilacın tüm bireyler için RLS’yi etkin bir şekilde yönetmediğini belirtmektedir. Ek olarak, düzenli olarak alınan ilaçlar zamanla etkilerini kaybedebilir ve bu da ilaçların periyodik olarak değiştirilmesini gerekli kılabilir ve bağımlılık yaratabilir. (5)

Huzursuz Bacak Sendromu Vakfı’nın, genel sağlık koşullarını kontrol etmek için kullanılan bazı ilaçların da RLS semptomlarına katkıda bulunabileceğini veya daha kötü hale getirdiğini bildirdiği unutulmamalıdır. Bunlar: (6)

Antihistaminikler (Benadryl gibi) birçok soğuk algınlığı, alerji ve uyku düzenlemesi yardımlarında bulunur.

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan damlalar

Anti-bulantı, anti-bulantı ilaçları (meclizine, Compazine, Phenergan ve Reglan dahil)

Antidepresanlar (Elavil, Prozac, Lexapro ve Effexor dahil)

Bipolar bozukluklar, şizofreni ve diğer ciddi rahatsızlıkların (haloperidol ve fenotiazinler gibi) tedavisinde kullanılan psikiyatrik ilaçlar

Huzursuz Bacak Sendromu için Doğal Tedaviler

Huzursuz bacak sendromu tedavisi öncelikle ve en önemlisi, diyabet, anemi veya tedavi edilebilir bir otoimmün bozukluk olup olmadığı, bozukluğa neden olan altta yatan herhangi bir problemin düzeltilmesine odaklanmalıdır. Ilımlı RLS vakaları olan birçok kişi için, beslenmelerini düzenlemek, stresi yönetmek ve gece yatmadan rutinlerini uygulamak gibi yaşam tarzı değişiklikleri, RLS semptomlarını dramatik olarak azaltmaya yardımcı olabilir.

1. Eksikliklere Yol Açan ve Kan Şekeri Düzeylerini Normalize Etmek İçin Sağlıklı Bir Beslenme

Vitamin veya mineral eksiklikleri, huzursuz bacak sendromu, diyabet ve anemi de dahil olmak üzere rahatsızlık semptomlarına katkıda bulunan bozukluklarla ilişkilendirilmiştir. İşte RLS semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek yiyecekler ve daha da kötüye gitmesini engelleyen besinler:

Huzursuz Bacak Sendromu için En İyi Gıdalar:

Elektrolit dengesizliğinden kaçınmak için, magnezyum, potasyum ve kalsiyum yüksek olanlar dahil olmak üzere tüm gıdalardan bol miktarda elektrolit tüketin. Kaynaklar

Yapraklı yeşil sebzeler, avokado, fasulye, muz, tatlı patates, çiğ süt ürünleri (kültürlü yoğurt gibi), kuru yemişler ve tohumları içerir.

Sadece işlenmemiş, yüzde 100 tam tahıl tüketerek kan şekeri seviyesini dengeleyin. Yulaf, kinoa, karabuğday, yabani pirinç ve amarant gibi tahıllardır.

Protein kaynakları genellikle iyi demir ve B vitamini kaynaklarıdır. Güçlü seçenekler arasında otla beslenen sığır eti, merada yetiştirilen kümes hayvanları, vahşi balıklar, fasulye ve mercimek bulunur.

Sağlıklı yağlar kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur ve RLS’ye bağlı iltihabı azaltabilir. Kaynaklar hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı, avokado yağı, tohum yağları, fındık yağları ve omega-3 yağları içeren vahşi deniz ürünleri.

Huzursuz Bacak Sendromu Daha Kötü Yapabilen Besinler:

Şeker veya yapay tatlandırıcılar.

Kafeinli içecekler ve alkol

Trans yağlar veya rafine yağlar

İşlenmiş karbonhidratlar ve tahıllar

Huzursuz bacak sendromunu tedavi etmede yardımcı olabilecek diğer beslenme ve ek değişiklikler doğal olarak şunları içerir:

Uykuya müdahale edebilecek çok fazla alkol kullanmaktan kaçının – aynı zamanda kafeini azaltmayı veya bir süre ortadan kaldırmayı da deneyin.

Sigarayı bırakmak

Magnezyum eksikliğinin önlenmesine yardımcı olmak için magnezyum takviyeleri almak (çok stresli olan veya zayıf bir beslenmesi olan kişilerde çok yaygın bir sorun)

2. Anemi ve Yeterli Demir Tüketme

Demir eksikliği de dahil olmak üzere, altta yatan bir vitamin eksikliğini, huzursuz bacak sendromu’nun temel nedeni olduğu ya da daha kötü hale gelmesi durumunda, beslenmenize takviye edip düzeltebilirsiniz. Demir açısından yüksek gıdalar tüketin. Demir içeren gıdalar arasında karaciğer, fasulye ve mercimek, ıspanak ve yapraklı yeşillikler, sardalya, otla beslenmiş sığır eti ve kuzu gibi organ etleri bulunur.

Ayrıca demir ve B vitaminleri içeren bir multivitamin takviyesi almayı düşünün. Bununla birlikte, yüksek miktarlarda bir besin maddesi almak vücudunuzun diğer mineralleri kullanma kabiliyetini bozabileceğinden, çok yüksek dozlar almamanız önemlidir. Semptomlar kötüleşirse veya başkaları ortaya çıkarsa, doktora bir an önce danışmalısınız.

3. Epsom Tuzu ile Sıcak Banyo

Epsom tuzu hemen hemen her eczanede bulunabilir, çok uygun maliyetlidir ve yatıştırıcı, sıcak bir banyoya eklendiğinde doğal bir anti-inflamatuar ve kas emici gibi davranır. Epsom tuzu, magnezyum, kükürt ve oksijene parçalanan kimyasal formülü (magnezyum sülfat, MgSO4) nedeniyle kas spazmları, ağrı ve hatta magnezyum eksikliğinin tedavisinde uzun bir geçmişe sahiptir.

En yaygın öneri, tüm vücudu en az 20 dakika boyunca bir ile iki bardak Epsom tuzu içeren ılık su ile ıslatmaktır. Yarım bardak Epsom tuzu da 20 dakikalık alt bacak ve ayak banyosu için geniş bir sıcak su kabına eklenebilir. Tuz sadece bacakları rahatlatmakla kalmaz, aynı zamanda ısınması kasları gevşetir ve huzursuz bacak sendromu ağrısı veya karıncalanması üzerinde olumlu etkileri vardır.

4. Esansiyel Yağlar ve Masaj Terapisi

Masaj terapisti profesyonel bir masaj için ziyaret edebilir veya rahatsızlık verici veya ağrılı bölgeleri rahatlatmak için evde kendi bacaklarınıza basit masaj manevraları yapabilirsiniz. Evdeyken, esansiyel yağ, biberiye, lavanta veya sedir ağacı yağları da dahil olmak üzere bacakların, gövdenin veya kolların etkilenen bölgelerine esansiyel yağlar uygulayın. Birçok uçucu yağ, spazm, kramp ve kas çekmeleri ile ilgili problemleri önlemeye yardımcı olan doğal antispazmodik özelliklere sahiptir. Ayrıca yatmadan önce rahatlamanıza ve daha iyi bir uyku çekmenize yardımcı olabilirler.

5. Egzersiz ve Germe

Çalışmalar, huzursuz bacak sendromu semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek bazı egzersizler olduğunu ve genel olarak daha fiziksel olarak aktif olmanın semptomları azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. 2006 yılında yapılan bir çalışmada, haftada en az üç kez yapılan orta dereceli aerobik egzersiz ve düşük vücut direnci antrenmanının kombinasyonunun, RLS semptom şiddetini anlamlı ölçüde düşürdüğü bulunmuştur. Birçok hasta, altı hafta boyunca semptomlarda yüzde 50’lik bir azalma yaşadı. (7)

Bununla birlikte, dikkat edilmesi gerekenlerden biride, kuvvetli, çok yorucu bir egzersizin arasında kendinizi yeterince dinlendirmemeniz, semptomları kötüleştirebilmesidir. Bu nedenle mola yapmayı ve aşırı zorlanmadan kaçınmanızı öneririz.

RLS semptomlarını azaltmaya yardımcı olmak için yapabileceğiniz egzersizler şunlardır: (8)

Baldırları germe hareketleri yapmak.

İleriye doğru bükülerek gerilme

Tek ayak üzerinde durarak, diğer bacağı katlayıp arkasına çekerek germe.

Bacaklar bükerek ve bir kitap gibi açarak yere oturmak suretiyle yapılan kalça germe hareketleri.

Ayaklarınızı bükerek ve ayaklarınızı kendinize doğru döndürerek topuklarınızı düz bir duvara yaslayın ve bir süre böyle kalın

Uzun süre oturduktan sonra bacakları yukarı kaldırmak ve hareket ettirmek

6. Uyku ve Stres Yönetimine Öncelik Vermek

Huzursuz bacak sendromu uykusuzluk, uyku problemleri, kronik stres ve yorgunluk ile artan bir riske bağlıdır. Rahatlamanıza ve daha kolay uykuda kalmanıza yardımcı olmak için gece yatmadan önce bir rutin kurmak için çalışın.

Geceleri daha iyi uyumak ve gevşemek için yapmanız gerekenler arasında aşağıdakiler gibi stres gidericiler bulunur:

Elektronik saatten yatmadan önce kaçının

Gündüzleri gece boyunca daha uykulu hissetmek için egzersiz yapın (yoga, dayanıklılık eğitimi, yürüyüş veya size yardımcı olacağını düşündüğünüz başka bir egzersiz )

Germe veya yoga yapın

Sıcak banyo veya duş almak

Bacaklarınıza masaj yapın.

Derin soluma ve vücut gevşetme tekniklerini deneyin

Meditasyon yapmak

Yazı yazmak

Yatıştırıcı bir şeyler okumak

Huzursuz Bacak Sendromu ve Siyatik

Siyatik sinir ağrısı olarak da adlandırılır, genellikle sırtın altından ayaklara kadar bacaklardan aşağı akan ağrıya neden olur. RLS ve siyatik sinir ağrısı sıklıkla karıştırılır.

Siyatik’in birincil nedeni, siyatik sinir boyunca uzanan alt omurgada sıkışmış bir sinir veya herniye disktir. Siyatiğin diğer nedenleri spinal stenoz, enfeksiyon, kırık pelvis veya uyluk kemiği veya tümördür.

Harvard Tıp Fakültesi’ne göre, bu iki durum arasındaki en büyük fark siyatiğin uyku sırasında kötüleşmemesi ve daha sonra tekrar gündüz saatlerinde daha iyi olmasının, huzursuz bacak sendromunun genellikle yaptığı gibi olmamasıdır. Siyatik sinirler, genellikle siyatik sinirde hareket eden öksürük, bükme, egzersiz, hapşırma ve fiziksel aktivitelerden kötüye gitmektedir. (9)

Bazıları ağrıyı azaltıcı ilaçlar veya hatta siyatiği düzeltmek için ameliyatları tercih eder, ancak daha az invaziv(yayılmacı) tedavi seçenekleri de çok yararlı olabilir. Siyatik tedavisi, kayropraktik omurga ayarlamaları veya spinal manipülasyon, gerdirme, akupunktur, yoga ve masaj terapisini içerir.

Huzursuz Bacak Sendromuna İlişkin Önlemler

Bazı insanlar için, RLS yaşla birlikte daha da kötüleşir, özellikle de temel nedenler tedavi edilmezse. Çoğu zaman huzursuz bacak sendromu daha ciddi bir sağlık sorununa yol açmaz ya da büyük riskler doğurmaz, ancak belirtilerin ilerlemesine dikkat etmek önemlidir.

Diğer sağlık problemlerini dışlamak ve bacak ağrısına neden olan altta yatan bozuklukları düzeltmeye başlamak için, RLS ile ilişkili olanlara ek olarak, aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız doktora başvurun:

Baş dönmesi ve düşük kan şekeri belirtileri

Bayılma

Unutkanlık ve hafıza kaybı

Şiddetli kronik yorgunluk

Bacaklarınızda şiddetli uyuşma ve karıncalanma

Huzursuz Bacak Sendromu Hakkında Son Düşünceler

Huzursuz bacak sendromu, bacaklarda uykuyu kesen ve bacakları hareket ettirmek için bir dürtü yaratan rahatsızlık hissine neden olur.

Nedenleri arasında anemi, diyabet ve diyabetik nöropati, genetik, hareketsiz bir yaşam tarzı ve sinir hasarına neden olan diğer tıbbi durumlar yer alır.

Diyetinizi, yaşam tarzınızı ve gece davranışlarınızı değiştirmek, huzursuz bacak

sendromunuz varsa, uyumanıza yardımcı olabilir.

Uyumaya yardımcı olmak, eksiklikleri düzeltmek ve bacaklarınızı sık sık germek veya masaj yapmak için gece rutini oluşturun. Magnezyum, demir ve B vitaminleri içeren daha fazla besin tüketin ve RLS’yi hafifletmeye yardımcı olmak için kafein, şeker ve alkol tüketimini azaltın.

Kaynak: Huzursuz Bacak Sendromu (RLS) Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

21/10/2019 09:15