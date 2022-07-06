Hyong Pumse’de yarıştılar

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06/07/2022

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Hyong Pumse’de yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Taekwondo  Karate  Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai)  Hyong-Pumse Müsabakaları  Girne  Avrasya Taekwondo Merkezi’nde  Pazar sabahı yapıldı.

Yarışmanın ödüllerini , Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen  ile federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken, Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Pınar Akmarpınar  Ceyda Uçaner, Ana Tüysüz, başkanlığında, Federasyon, Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.

 

Bayanlar hyongpumse mübabaka sonuçları

1.Kategori:      1.Rojbin Özer             2.Derin Sula                3.Nur Deniz Duran

2.Kategori:      1.Almina Süsli            2.Defne Okçu              3.Berinay Babacan

3.Kategori:      1.Sinam Naz Süvari    2.Elif Baştaş                3.Hayriye Yetek

4.Kategori:      1.Bingül Özfaik          2.Ayça Aygül              3.Hazal İnci    

5.Kategori:      1.Enise Püsküllü         2.Daria Shymusevska 3.Nursima Kara          

6.Kategori:      1.Deniz Sevinç            2.Defne Karam            3.Süheyla Bölükbaşı

7.Kategori:      1.Nisa Gukaeva           2.Naz Akyüz               3.Aslı İpak Kara         

8.Kategori:      1.Şebnem Eryiğit        2.Ceylan Sahra İnci    3.Tuba Şenel  

9.Kategori:      1.Açelya Ergin            2.Zeynep Keskin         3.Sinem Kara

 

Erkekler hyongpumse mübabaka sonuçları

1.Kategori:      1.Münür Püsküllü       2.Poyraz İzzet Özersay3.Aslan Sevinç          

2.Kategori:      1.Orhan Yorgancıoğlu2.Maxim Sopyluk       3.Hüseyin Bölükbaşı

3.Kategori:      1.Fethi Özfaik             2.Emrullah Baştaş       3.Atlas Ersoy 

4.Kategori:      1.Timur Özçelik          2.Miran Kutlu İnci      3.Demir İnci   

5.Kategori:      1.Ata Mehmet Aslan   2.Ege Salih Babacan   3.Abdullah Baştaş      

6.Kategori:      1.İzzet Tok                  2.Muhammed S.Kılıç  3.Taner Kara

7.Kategori:      1.Bora Ercan               2.Mehmet Çulama       3.Mustafa Yalçın        

8.Kategori:      1.Anvi Alex                2.Mubarak Abdurrahem 3.Zeynel Yıldırım

9.Kategori:      1.Ahmet F. Kocabaş   2.Arda Akın Altuntaş 3.Oğulcan Doğan

 

06/07/2022 10:14
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TAGS: Hyong Pumse
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