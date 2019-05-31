Hyundai ilk elektrikli çift katlı otobüsünü tanıttı

Hyundai, hava kirliliği ve trafiği azaltmaya yardımcı olma çabalarının bir parçası olarak Kore'de tamamen elektrikli ilk çift katlı otobüsünü tanıttı.

Hyundai'nin ilk elektrikli çift katlı otobüsü Kore'de Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Teknolojileri Fuarı’nda sergileniyor.

Hyundai'nin ilk elektrikli çift katlı otobüsü, su soğutmalı 384 kWh polimer pil paketi ile donatılarak tek bir şarjla 300 km'ye kadar seyahat edebiliyor. Şirket, tam şarjın 72 dakika içinde tamamlanabileceğini söylüyor. Pil, 321 hp (240 kW) elektrikli motora güç verirken, otobüs daha konforlu bir sürüş için bağımsız süspansiyona ve bir otobüse uygun manevra kabiliyeti sunmak için arkadan çekişli sürüş sistemine sahip.

Hyundai Motor Ticari Araçlar İleri Mühendislik yöneticisi ByoungWoo Hwang, üretimini gerçekleştirdikleri çift katlı elektrikli otobüs modeli ile ilgili yaptığı açıklamalarda, aracın çevre dostu olarak tasarlandığını belirtirken, bu aracın sadece hava kalitesini iyileştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda daha fazla yolcu barındırarak işe gidiş ve dönüş saatlerinde trafik sıkışıklığını hafifletmeye de büyük katkı sağlayacağını belirtiyor.

Hyundai'nin ilk elektrikli çift katlı çevre dostu otobüsü, birinci katında 11, üst katında 59 koltukla toplam 70 yolcu alabiliyor. Tasarım, otomatik kayan bir rampa ve engelli engelli yolcular için kolay erişim / çıkış için alçak bir zemin de içeriyor. Otobüste İleri Çarpışma Önleme Yardımcısı ve Şeritte Kalma Yardımcısı gibi gelişmiş güvenlik özellikleri de mevcut. Şirket aslında deneme niteliğinde sayılabilecek bu yeni model elektrikli otobüsü ile ilerleyen zamanlarda üreteceği farklı elektrikli otobüslerin olabileceğinin de mesajını veriyor.