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Hyundai, 'uçan araba' geliştirecek

Hyundai, kendi uçan araçlarını geliştirmek üzere çalışmalara başladığını duyurdu

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03/10/2019

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Hyundai, 'uçan araba' geliştirecek

Hyundai 'uçan araçlar' geliştirmek üzere kolları sıvadı. Chip.com.tr'nin aktardığına göre otomotiv devi, yeni UAM (Urban Air Mobility - Şehir Hava Ulaşım) bölümünün lideri olarak da Dr. Jaiwon Shin'i atadı. Shin, son olarak Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Havacılık Araştırma Görevi Yöneticiliğini yapıyordu. Shin ve ekibi, Hyundai'de firmanın uçan araçlarının çekirdek teknolojilerini geliştirmek ile görevlendirilecek. UAM sektörünün önümüzdeki 20 yıl içerisinde 1.5 trilyon dolara büyümesi bekleniyor. Ancak Hyundai, UAM planlarını duyuran ilk firma değil. Uber, Bell ile beraber uçan bir taksi üzerinde çalışıyor. Volocopter, 18 pervaneli bir otonom hava taksisine sahip. Lilium'un uçan taksisi beş kişi taşıyabiliyor ve Boeing ile Kitty Hawk, kendi girişimlerini başlatmış durumda.

 

03/10/2019 10:58

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TAGS: haber, kıbrıs, hyundaı, uçan
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