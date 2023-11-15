I. Ünal Çağıner Girişimcilik Yarışması KKTC’yi yenilikçi fikirlerle buluşturuyor

Uluslararası Final Üniversitesi tarafından kurulan Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Final GİNOVA, Kuzey Kıbrıs’ın girişimcilik potansiyelini artırmayı amaçlayan I. Ünal Çağıner Girişimcilik Yarışması’na ev sahipliği yapıyor.

Yarışma, Creditwest Bank ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile iş birliği ile gerçekleşiyor.

I. Ünal Çağıner Girişimcilik Yarışması, Kuzey Kıbrıs’ın girişimcilik ve yenilik çalışmalarına ilham verme hedefi taşıyor. Aynı zamanda, merhum Ünal Çağıner’in anısına ithaf edilen yarışma, projeleri değerlendirmek için dünyada ilk kez nörobilim yöntemlerini kullanarak, objektif ve bilimsel bir yaklaşımla birinci, ikinci ve üçüncü yer gibi sıralamaları belirlemeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, projelerin potansiyel etkilerini daha bilimsel bir temele dayandırarak analiz etmeyi amaçlıyor.

Ancak Final GİNOVA, bu yarışmayı sadece bir üniversite etkinliği olarak değil; aksine, tüm Ada halkına açık bir fırsat olarak görüyor. Genel olarak, Kuzey Kıbrıs’ın girişimcilik ekosistemini genişletmek ve Ada’nın girişimciliğin merkezi haline gelmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. KKTC‘nin kuruluşunun 40. yıldönümünde başlayacak olan yarışma başvuruları, adanın geleceğini şekillendirmeye yönelik bu adımı daha da anlamlı kılıyor.

Yarışma, “Teknoloji Girişimleri” kategorisiyle başlayacak ve her yıl farklı bir girişimcilik alanında düzenlenecektir. Ödüller arasında birincilik ödülü 100.000 TL ve ayrıca girişim fikrinin hayata geçirilmesi desteği, ikincilik ödülü 60.000 TL ve üçüncülük ödülü 40.000 TL olarak belirlendi. Başvurular KKTC‘nin kuruluşunun 40. yıldönümü olan 15 Kasım 2023 ile 21 Şubat 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Yarışmanın final etkinliği ise 21 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek.

GİKAD Başkanı ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Dr. İçim Çağıner Kavuklu, bu yarışmanın hem adada girişimciliğin herkes tarafından benimsenip hareketlenmesine vesile olacağını ifade etti. Dr. Kavuklu, “Bu yarışma, babamın girişimcilik tutkusunu ve Kuzey Kıbrıs’a olan sevgisini yansıtıyor. Ünal Çağıner Girişimcilik Yarışması’nın Kuzey Kıbrıs için bir gelenek haline gelmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.”

Final GİNOVA Genel Müdürü Doç. Dr. Arzu Girişken, yarışmanın Kuzey Kıbrıs’ın girişimcilik potansiyelini artıracağına inanıyor ve nörobilim metodolojisinin projelerin etkisini daha objektif bir şekilde belirlemeye yardımcı olacağını belirtiyor.

Daha fazla bilgi edinmek ve başvuru yapmak için http://ginova.final.edu.tr adresini ziyaret edebilir veya [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.