Iain Duncan Smith: Çözüm gecikirse, seyahat özgürlüğünü engellemeyiz

İngiltere Muhafazakar Parti Milletvekili Iain Duncan Smith, Kıbrıslı Türklerin ve kendi vatanlarına doğrudan uçamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs’a direk uçuşlar konusunda ise Smith şu ifadeyi kullandı; ”Öncelikle Kıbrıs Sorununda her iki tarafın bir anlaşma çerçevesinde bu sorunun bitirilmesinden taraf olduğunu söylerken, sorunun devam etmesi halinde bölgemde yaşayan seçmenlerimin ülkelerine daha rahat ve kolay bir şekilde gitmesini destekleyeceğim.”

09/12/2019 11:08