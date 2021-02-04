Kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar üretme yarışında yer alan IBM 100 kat hızlı bilgisayar geliştirdi. Şirket konu ile ilgili yaptığı yeni açıklamada bilgisayarlarının konvansiyonel yöntemler ile aylar sürecek işlemleri birkaç saat içinde gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Son dönemde pek çok teknoloji şirketinin hedefinde olan kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar üretme yarışı yeniden hız kazanmışa benziyor.



Engadget’ta yer alan habere göre, IBM, Google, Microsoft, Intel ve Amazon gibi sektörün önde gelen şirketlerinin yer aldığı yarışta yeni bir gelişme yaşandı.

IBM konu ile ilgili yaptığı yeni açıklamada bilgisayarlarının konvansiyonel yöntemler ile aylar sürecek işlemleri birkaç saat içinde gerçekleştirdiği bilgisinin altını çizdi.

Klasik ve kuantum hesaplamayı birlikte yürüten bir yol bulduklarını belirten şirket, ‘Qiskit’ adını verdikleri bu yöntem sayesinde işlemlerin 100 kat daha hızlı bir şekilde yapılabildiğini duyurdu.

Kendi başına daha fazla devrenin "çok daha hızlı" bir hızda çalışmasına izin veren ve Qiskit, kuantum programlarını saklayabiliyor ve bu sayede diğer kullanıcılar da bunları çalıştırabiliyor.

IBM’in bu adımı tam kuantum bilgisayarlar adına atılan önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Kullanıcının bilgisayarı ile kuantum çipi arasındaki gecikmeyi azaltmak için programları kuantum makinelerinin yanında bulunan geleneksel donanıma da yükleyen Qiskit’in bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.



IBM, GOOGLE’IN İDDİASINI YALANLAMIŞTI



Geçtiğimiz dönemde Google, kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar üretmeyi başardıklarını duyurmuş, söz konusu modelin mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede yapacak kapasiteye sahip olduğunu öne sürmüştü.

Google ile bu alanda kıyasıya bir rekabet içinde olan IBM ise, Google'ın hesaplamasında bir hata bulunduğunu öne sürmüştü.

IBM'den yapılan açıklamada ilgili işlemlerin yeterli yükleme kapasitesi bulunan normal bilgisayarlarla 2,5 günde çözülebileceğinin altı çizilmişti.



KUANTUM BİLGİSAYARLAR NASIL ÇALIŞIYOR?



Yaklaşık 40 yıl önce Richard Feynman tarafından kuramsal olarak ortaya atılan kuantum bilgisayarları geleneksel bilgisayarlardan farklı çalışıyor.



Konvansiyonel bilgisayarlardaki ikili kodlama sisteminde birimler 0 ve 1 ile ifade ediliyor. 0 ve 1'lerin dizilimi ise kodun oluşmasını sağlıyor. Kubitler ise 0 ile 1 değerini almanın yanında her iki değeri de temsil edebiliyor.

Başka bir deyişle makineler, dijital veriyi 1'ler ve 0'larla kodlayan geleneksel bitleri, kübit olarak da bilinen kuantum bitleriyle değiştirerek çalışıyor.

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04/02/2021 09:11