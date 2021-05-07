IBM 2 nanometrelik çipini duyurdu: Pil ömrünü 4 katına çıkarabilir

Dünyanın önde gelen bilişim teknolojisi şirketlerinden IBM (International Business Machines; Uluslararası İş Makineleri) yeni nanoçipini açıkladı.

IBM'nin sadece 2 nanometre büyüklüğündeki çipi aynı zamanda türünün ilk örneği. Yarı iletken tasarımında büyük bir buluşa imza ataan IBM yeni çipiyle birçok soruna da çözüm üretebilir.

Geleceğin çipi olarak adlandırılan 2nm'lik yeni çip 7nm'lik çiplere göre yüzde 75 daha az enerji tüketiyor ve yüzde 45 daha iyi performans sağlıyor.

Bu yeni çiple pil sorununun büyük ölçüde aşılacağı bu nedenle başta akıllı telefonlar olmak üzere cihazların kullanım süresinin uzayacağı belirtiliyor.

Bu çip henüz seri üretime geçmedi yalnızca konsept aşamasında tanıtımı gerçekleştirildi. Az enerji tüketimi nedeniyle dijital dünyanın karbon ayak izi de azalmış olacak.

Örneğin küresel enerjinin yaklaşık yüzde 1'i veri merkezleri tarafından kullanılıyor. 2 nm'lik çiplerle bu sarfiyatın azalacağı tahmin ediliyor.

Aynı zamanda çipin daha hızlı olması nedeniyle yanıt süresi de kısalacak. Böylece yapay zeka ya da otonom teknolojilerin hızı ve işlevi artacak.



Şirket daha önce hem 7nm hem 5nm'lik çiplerin ilk üreticisi olmuştu. IBM'in 7 nanometrelik çiplerini içeren IBM POWER10 bu yıl içinde piyasaya sürülecek.

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07/05/2021 15:03