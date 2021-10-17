İbrahim Benter, halkın Mevlid Kandili’ni tebrik etti

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen mevlid kandili vesilesiyle açıklama yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, yardımlaşmayı, hayırseverliği ve iyiliği toplumun her kesimine yayabilmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Benter, Peygamber Efendimiz dünyaya iyiliğin yayılması için hep uğraşmıştır. İyilik yaparken din, dil, milliyet, ırk ayrımı yapmamayı tavsiye etmiştir. Binlerce güzel sözlerinden bir örnek:

“İnsanlara tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır” şeklinde konuştu.

Benter, iyiliğin toplum içindeki dayanışma ruhunu artırdığını, iyilik yapan insanların daha umutlu, mutlu ve huzurlu olduğunu belirtti, halkın Mevlid Kandili’ni tebrik etti.

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17/10/2021 19:09