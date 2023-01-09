İbrahim Büyükak özür diledi

Oyuncu İbrahim Büyükak, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden önce Galatasaray’ın son antrenmanından fotoğraf paylaştı. Sarı kırmızılı taraftarın “İlk 11’i nasıl ifşa edersin” tepkileriyle karşılaşan oyuncu daha sonra fotoğrafı kaldırdı.

Galatasaraylı Büyükak, takımın dünkü maçı 3-0 kazanmasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

“GALATASARAY’A ZARAR VERMEK İSTEMEM”

Büyükak, “Oğlunun adını dahi ‘Aslan’ koymuş biri olarak, çocukluk aşkım Galatasaray’a asla zarar vermek istemem. Dün tamamen saf duygularla yaptığım paylaşım yüzünden inanın herkesten çok üzüldüm. Ama şükürler olsun ki bugün kazandık. Çok büyüksün Galatasaray” ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



09/01/2023 14:25