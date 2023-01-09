İbrahim Büyükak özür diledi

Oyuncu İbrahim Büyükak, dünkü derbi öncesi Galatasaray'ın son antrenman fotoğrafını Instagram hesabından paylaştığı için üzgün olduğunu ifade etti.

ads ads ads ads
09/01/2023

ads
İbrahim Büyükak özür diledi

Oyuncu İbrahim Büyükak, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden önce Galatasaray’ın son antrenmanından fotoğraf paylaştı. Sarı kırmızılı taraftarın “İlk 11’i nasıl ifşa edersin” tepkileriyle karşılaşan oyuncu daha sonra fotoğrafı kaldırdı.

Galatasaraylı Büyükak, takımın dünkü maçı 3-0 kazanmasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

“GALATASARAY’A ZARAR VERMEK İSTEMEM”

Büyükak, “Oğlunun adını dahi ‘Aslan’ koymuş biri olarak, çocukluk aşkım Galatasaray’a asla zarar vermek istemem. Dün tamamen saf duygularla yaptığım paylaşım yüzünden inanın herkesten çok üzüldüm. Ama şükürler olsun ki bugün kazandık. Çok büyüksün Galatasaray” ifadelerini kullandı.

İbrahim Büyükak’ın Galatasaray paylaşımına tepki

 

09/01/2023 14:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İbrahim Büyükak
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.