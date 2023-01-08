İbrahim Büyükak’ın Galatasaray paylaşımına tepki

Oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maç öncesi yaptığı son antrenmandan görüntü paylaştı. Sarı kırmızılı taraftardan gelen tepkilerden sonra Büyükak paylaşımını kaldırdı.

Süper Lig’in 18. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi İbrahim Büyükak’ın sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti.

Galatasaray taraftarı Büyükak, Instagram hesabından Galatasaray’ın derbi öncesi gerçekleştirdiği son antrenmandan fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta yelekli ve yeleksiz olan futbolcular yer alırken sarı kırmızılı taraftar”yelekli oyuncular ilk 11 oyuncusudur, ilk 11’i nasıl ifşa edersin” diyerek oyuncuya tepki gösterdi.

İbrahim Büyükak da tepkiler üzerine paylaşımı kaldırdı.

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08/01/2023 18:09