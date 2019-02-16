İbrahim Büyükak'tan yeni film müjdesi

14 Şubat'ı İstanbul’da geçirdiklerini söyleyen İbrahim Büyükak, ”Çalışıyoruz, ikimizin de işleri var, yoğunluktan buralarda kaldık" dedi.

Yeni filminin senaryosunu bitirmek üzere olduğunu belirten Büyükak, ”Filmi erken çekmek istiyoruz. Yazın ortasında çok zor oluyor, aşırı sıcak oluyor. Bitireceğim herhalde bu ay öyle duruyor. Sonra da çalışmalarına başlayacağız" şeklinde konuştu.

"DEVAM FİLMİ DEĞİL"

Çekeceği yeni filmin kadrosunda değişiklikler olacağını dile getieren oyuncu, "Devam filmi değil. Yeni bir film, bambaşka daha geniş bir kadro olacak inşallah" dedi.

"YOL ARKADAŞIM 2 BEKLENTİLERİ KARŞILADI"

‘Yol Arkadaşım 2’ filminin beklentilerini karşıladığın vurgulayan Büyükak, ”Gişesi çok güzel oldu. Seyircimiz de çok güzel şeyler söyledi, sağolsunlar. Çok mutluyuz yani’ ifadelerini kullandı.

"YERLİ FİLMLER GİRDİ, HEYECAN OLDU"

Vizyon filmlerini değerlendiren Büyükak, ”Hocamızın filmi var şu anda; ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’nın gişesi çok iyi gidiyor, çok mutluyum. Bu sinema problemi de çözüldü, yerli filmler de girdi heyecan oldu" dedi.

"ONORE OLDUK"

Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin hatırlatılması üzerine Büyükak, "Evet izledim. Çok güzel, çok mutluyum. ‘Çok Güzel Hareketler’in yeni bir kadroyla başlaması bizi çok onure eden bir şey. Bu işin ilkinde yer almış yazarlar, oyuncular olarak mutlu oluyoruz. Yeni kardeşlerimiz çok yetenekli. Hocamızın önderliğinde çok iyi olacağına inanıyorum’ şeklinde konuştu.

"ORASI YUVAMIZ"

"Programa konuk oyuncu olaeak gitmek ister misiniz?" sorusuna oyuncu, "Tabii ki olabilir, ne zaman isterlerse yaparız. Orası bizim yuvamız, evimiz, okulumuz. O okulun mezunları olarak her zaman ne zaman görev verilirse, söylenirse gider konuk oluruz" cevabını verdi.

"TOPLUMA ÖNEMLİ BİR MESAJ VERİYOR"

Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar gibi komedyenlerin bir araya gelmesiyle alakalı konuşan İbrahim Büyükak, ”Topluma verdiği mesaj açısından çok güzel bir şey. Sonuçta tabii ki doğası gereği bir rekabet durumu oluyor filmler arasında ama kişilerin rekabet etmiyor olması çok önemli. Bir araya gelen isimlerde Türkiye’nin en önemli isimleri özellikle komedi için çok önemli isimler. Bir arada olmak topluma da çok önemli mesaj veriyor bence" ifadelerini kullandı.