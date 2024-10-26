İbrahim Dalkılıç’ın “Sub:liminal” Başlıklı  Fotoğraf Sergisi ARUCAD Art Space’te Açıldı  

ARUCAD Rektör Yardımısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç’ın Pakistan’da çektiği çarpıcı fotoğraflardan oluşan “Sub:liminal” isimli fotoğraf sergisi, 25 Ekim Cuma akşamı ARUCAD Art Space’te izleyici ile buluştu.

ARUCAD Art Space, İbrahim Dalkılıç’ın Pakistan seyahatinde çektiği karelerden oluşan, toplumsal ve bireysel yaşama dair derin izler taşıyan fotoğrafların yer aldığı ‘Sub:liminal’ isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Oya Silbery’nin üstlendiği sergide, Dalkılıç’ın kamerasına yansıyan sosyolojik ve psikolojik unsurlar, bir toplumun yüzeydeki görünümünü ve arka planda saklanan duygusal etkileri gözler önüne seriyor.

Toplumsal İzolelik ve Görünmezlik Teması

Sergide ağırlıkla anlık olarak çekilen kareler, toplumsal ve siyasal açıdan ihmal edilmişlik, yetersiz eğitim, kötü ekonomik koşullar ve kültürel yozlaşma gibi faktörlerin birey ve topluluklar üzerindeki etkilerini işliyor. Dalkılıç’ın fotoğrafları, bireylerin görünmez hale gelişini ve toplumun bu görünmezliğe olan duyarsızlaşmasını incelikle işliyor.

Kaotik Hareketin İçinde Sıkışmış İnsanlar ve Yapılar

İzleyicilerin güvenli bir mesafeden baktığı ve sıradanlaşan izlenim uyandıran Dalkılıç’ın görüntüleri, derme çatma yapılar, motorlu taşıtlar, hayvanlar, kafa karıştırıcı tabelalar ve elektrik kabloları arasında sıkışmış insanların doğal duygudaşlığını gözler önüne seriyor. Bu unsurlar, Pakistan’daki hızlı ve sürekli bir hareketin ortasında insanların gündelik yaşamda nasıl kaybolduğunu etkileyici bir dille anlatıyor.

Sergi Tarihleri ve Ziyaret Bilgisi

İbrahim Dalkılıç’ın ‘Sub:liminal’ isimli sergisi, 25 Ekim 2024 itibarıyla ARUCAD Art Space’te ziyarete açıldı. Sergi, hafta içi her gün 08:30-17:30 ve Cumartesi 08:30-13:30 saatleri arasında sanatseverler tarafından ücretsiz olarak gezilebilir.