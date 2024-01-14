İbrahim Engin Cömertel’in ölüm sebebi belli oldu

Misafir olarak gittiği evde aniden rahatsızlanıp hayatını kaybeden 64 yaşındaki İbrahim Engin Cömertel’in ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp kapak yetmezliği, kronik obstruktif akciğer hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 12.01.2024 tarihinde, Haspolat’ta misafir olarak bulunduğu ikametgahta rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren İbrahim Engin CÖMERTEL (E-64)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp kapak yetmezliği, kronik obstruktif akciğer hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.