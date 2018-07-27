İbrahim Erhalk mahkemeye çıkarıldı

Doğancı'da eşi Nigar Tevfik'i av tüfeği ile vurarak öldüren İbrahim Erhalk Lefke'de mahkemeye çıkarıldı. Aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı.

VURUP HASTANEYİ ARADI:

İbrahim Erhalk, bir süredir boşanma aşamasında olduğu eşi Nigar Tevfik Erhalk’ı av tüfeğiyle vurduktan sonra hastaneyi arayarak “eşimi vurdum” deyip telefonu kapattı. Polis ve sağlık ekibi eve ulaştığında kadını öldü olarak buldu

OLAY YERİNDE İFADE VERDİ:

Eve giden polise teslim olan İbrahim Erhalk, ilk ifadesini de olay yerinde verdi. Erhalk’ın ifadesinde “Karımı ben öldürdüm. Cezama razıyım” dediği öğrenildi

ÇOCUĞU İNGİLTERE’YE GÖNDERDİ:

Yaşamlarını İngiltere’de sürdüren İbrahim-Nigar Erhalk çifti 10 gün önce Kıbrıs’a geldi. Doğancı’daki evlerinde kalan çiftin 2 gün önce 10 yaşlarındaki oğullarını İngiltere’ye geri gönderdiği öğrenildi.

3 GÜN POLİSTE TUTUKLU KALACAK

Yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkartılan ve tahammülden adam öldürme, adam öldürme, kanunsuz silah taşıma ve bulundurmadan itham edilen İbrahim Erhalk hakkında 3 gün tutukluluk kararı aldı