İbrahim Güler'in burnu kırıldı
18/12/2022
Hamitköy futbolcusu İbrahim Güler'in bugün oynanan Mağusa Türk Gücü maçında burnu kırıldı.
Maçın 55.dakikasında Nevzat ile çarpışan İbrahim'in ilk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından sahada yapıldı.
Ambulansın sahaya uzun süre gelmemesi nedeniyle yöneticiler tarafından hastaneye götürülen 22 yaşındaki futbolcunun burnunda kırık tespit edildi.
Nevzat Duran'ın çekilen filmlerinde ise kaburgalarında yaralanma olduğu, kırık bulunmadığı belirtildi.
İki futbolcunun hastaneye yöneticileri tarafından götürülmesinin ardından çağrılmasından 50 dakika sonra ambulans Dr. Fazıl Küçük Stadı'na geldi.