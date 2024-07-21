İbrahim Hacıosmanoğlu: Artık ailenin lideriyim

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Geçmiş orada kaldı. Futbol ailesini kucaklayacağız. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Geçmişte yaptıklarım bir kulüp aidiyetinden kaynaklanmaktaydı. Artık ailenin lideriyim." açıklamasında bulundu.

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21/07/2024

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İbrahim Hacıosmanoğlu: Artık ailenin lideriyim

Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu futbolda barışçıl bir ortam olacağını söyledi.

Hacıosmanoğlu, Habertürk'e verdiği röportajda, "Geçmiş orada kaldı. Futbol ailesini kucaklayacağız. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Geçmişte yaptıklarım bir kulüp aidiyetinden kaynaklanmaktaydı. Artık ailenin lideriyim." dedi.

21/07/2024 16:33
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TAGS: İbrahim Hacıosmanoğlu: Artık ailenin lideriyim
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