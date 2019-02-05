İbrahim Kalın'dan Kıbrıs Mesajı!

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Akdeniz’in bir barış denizi haline gelmesi, kaynakların eşit ve adil bir şekilde bulunması, çıkartılması ve paylaşılmasıyla mümkün olabileceğini vurgladı.

Kalın kabine toplantısı devam ederken gazetecilere gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Akdeniz’deki doğal gaz arama çalışmalarına da değinen Kalın, Türkiye gerek Ege’de, gerek Akdeniz’de, gerekse Karadeniz’de egemenlik haklarından doğan temel haklarını savunmak için bugüne kadar gösterdiği kararlı tutumu bundan sonra da göstermeye devam edeceğini söyledi.

“Kim tarafından gelirse gelsin özellikle Doğu Akdeniz’de bir oldu bittiye Türkiye’nin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerekir” diyen Kalın, Akdeniz’in bir barış denizi haline gelmesi, kaynakların eşit ve adil bir şekilde bulunması, çıkartılması ve paylaşılmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Kalın, “ Şu veya bu gerekçeyle özellikle Kıbrıs Rum tarafının belli ülkelerle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde defacto durumlar yaratmaya çalışmasının beyhude bir çaba olduğunu bir kez daha ifade etmek isteriz. Türkiye bunları asla kabul etmeyecektir” ifadelerine de yer verdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın yaklaşımlarının pozitif ve iyi niyetli olduğunu gösterdiğini dile getiren Kalın, “bugünkü görüşmelerin bu çerçevede gerçekleşeceğine inanıyoruz”dedi.