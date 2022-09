İbrahim, KKTC’nin sesi olmak için çaba sarf ediyoruz

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, ilk sözü alan Enes İbrahim, yıllardan beridir KKTC’ye gelmekte olduğunu belirterek “Balkanlardaki Türk azınlığı olarak KKTC’nin sesi olmak için çaba sarfediyoruz. Mevcut ambargoları, siyasi konejktürü de yakından takip etmekteyiz” dedi.

İbrahim, Balkanlar’da kendilerinin de var olma mücadelesi içerisinde olduğunu vurgulayarak “Sıkıntılarımız benzer, ortak noktalarımız çok fazla; fakat önümüzdeki süreçlerde daha fazla istişare içerisinde olacağız. KKTC bizim her zaman kalbimizde, iyi günde kötü günde her zaman birlikteydik, bundan sonra da her zaman birlikte olacağız” diyerek birlik, beraberlik ve dayanışma belirtti.

Enes İbrahim’in ardından konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise Enes İbrahim ve beraberindeki heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten duyduğu memnuniyeti belirterek sözlerine başladı.

Töre, “Türk devlet ve toplulukları bizim öz be öz kardeşimizdir. Bizler ayni milletin insanlarıyız. Sizler oralarda belki azınlık olarak kaldınız ama netice itibariyle türk milletinin bir mensubusunuz. Atatürk’ün ifade ettiği gibi ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ifadesi içerisinde kendinizi tanımlıyorsanız, bu da türk milletinin mensubu olma şuurunuzdandır” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre sözlerini şöyle tamamladı:

“İnşallah Türk devlet ve toplulukları daha büyük bir dayanışma içerisinde olur. Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik anlayışının gelişmesi halinde Türk milleti büyük bir millettir. Bu birlik ve beraberliğimiz ileriye mutlaka taşınacaktır. Sizler bizim daima kalbimizdesiniz. Dolayısıyla oralara bizden selam sevgi muhabbet ve kardeşlik götürün.”

Bu habere tepkiniz:



20/09/2022 10:44