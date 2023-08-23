İbrahim Selim ile Daye Ay aşk yaşıyor

İbrahim Selim'in geçtiğimiz haftalarda Daye Ay ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Haklarında ortaya atılan söylentiler hakkında açıklamada bulunmayan oyuncu, suskunluğunu bozdu.

"GİZEMLİ GÜZEL"

Selim, "Gizemli güzel" ifadelerini kullandığı Ay ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığını doğruladı. İbrahim Selim, sevgilisiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlayarak aşkını ilan etti.

Daye Ay da İbrahim Selim ile pozlarını takipçileriyle paylaşarak, mutluluklarını gözler önüne serdi. Takipçilerinden çifte "Mutluluklar" yorumları yağdı.

Öte yandan İbrahim Selim, 2021'de yaklaşık yedi ay aşk yaşadığı Selin Şekerci ile ilişkisini sonlandırmıştı.