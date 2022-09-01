İbrahim Tatlıses: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım

Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, olay yerine koşan ve mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında yaptığı söylemlerle gündeme gelmişti.

Oğlu için "Şov yaptı gitti artist” ifadelerini kullanan şarkıcı, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Önce alçılı ayağını paylaşan ünlü türkücü, paylaşımında "Ziyaret günümüz kapanmıştır. Adam gününde gerek!" ifadelerini kullandı.

Tatlıses "Aradan bir hafta geçmiş, e bana ne,? Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım. Gerisini sizler düşünün. Şükürler olsun Rabbime" dedi.

"BARIŞMADIK"

Kaza yerine gelen oğlu Ahmet Tatlıses ile barıştığı yönündeki iddialar hakkında Bilal Özcan'a konuşan Tatlıses, iddiaları reddetmişti.

Tatlıses "Ben elimi öptürmem kimseye. Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım" dedi.

Şarkıcı "Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik. Kahvaltıda neredeydi? Hala barış diyor… Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti" ifadelerini kullandı.

Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses, polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykı, Berka Gül, kamyonet şoförü Gültekin Gülsoy ve otomobildeki T.Ş. yaralanmıştı.

Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev almış, aracın yandığını gören oğlu İdo Tatlıses ise yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

AYAK TARAK KEMİKLERİNDE KIRIK VAR



Araç içinde sıkışan İbrahim Tatlıses, alevlerin söndürülmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Tatlıses, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tatlıses'in kaza haberini alan şarkıcılar Ebru Yaşar ve Demet Akalın da hastaneye gelerek ziyarette bulundu. Doktorların genel müdahalesi sonrası Tatlıses'in ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu tespit edildi.

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01/09/2022 16:23