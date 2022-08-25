İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi

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25/08/2022

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İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.

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ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

25/08/2022 11:51
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs, İbrahim Tatlıses,
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