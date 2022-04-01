İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor!

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01/04/2022

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İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor!

İbrahim Tatlıses’in çiğ köftesi ve lahmacunu dünyaya açılıyor. Türkiye’de 251 çiğ köfte ve 12 lahmacun işletmesi bulunan Tatlıses, bin yeni işletme daha açacak.

Sanatçı, 2010’da kurduğu Tatlıses Gıda’nın yeni yatırımlarını duyurmak için önceki gün basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyada bayilik anlaşmaları yaptığını belirten Tatlıses, dünyaya açılan Nusret ve CZN Burak gibi markaların da kendi sayesinde piyasaya çıktığını söyledi.

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Çiğ köftede rakip tanımadığını söyleyen sanatçı, “Tatlıses, 1984’ten beri çiğ köfte yoğuruyor. Onlar yoktu. Kimseyi rakip görmüyorum. Yemediğimi yedirmem. Onlar benim yaptığım işi yapmıyor. İsotun bilmem neyini, yağın bilmem nesini kullanıyor. Biz su kullanmıyoruz. Onlar suyla kaynatıyor. Çiğ köfte öyle yapılmaz! Bakıyorsun çamur. Millete çamur satıyorlar herhalde” dedi.

 

01/04/2022 08:46
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TAGS: İbrahim Tatlıses
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