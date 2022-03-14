İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a bu hafta Bülent Serttaş, Seren Serengil, Yeşim Salkım ve Altay konuk oldu. Çok konuşulan programda Bülent Serttaş ve oryantal Didem Kınalı aylar sonra yüzleşti. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı gecede İbrahim Tatlıses vurulduğu günü anlattı.

Şarkılarla başlayan program zaman zaman duygusal zaman zaman da gergin anlara sahne oldu.

EVET SEVGİLİM VAR!

En son Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açtı. Seren Serengil'in 'Sizi ne zaman atarlı görsem 'bir aşk yaşıyordur' diyorum. 28 Aralık’ta yeni bir aşka yelken açmışsınız' sözlerini İbrahim Tatlıses doğruladı. Yeni bir ilişkiye başladığını duyuran Tatlıses, 'Gözümün içine sevgiyle bakıyor... Öyle bakan da görmedim bugüne kadar' ifadelerini kullandı.

HÜLYA AVŞAR, İBRAHİM TATLISES'LE EVLENMEK İSTİYORDU!

Çocukluk yıllarından beri İbrahim Tatlıses'le bir arada olduğunu söyleyen Serengil yaptığı itiraflarla programa damga vurdu. 'Bizim Şişli'de bir evimiz vardı. İbrahim Tatlıses o eve ilk önce Perihan Savaş ile geldi. Perihan Savaş'ın güzelliği normal bir güzellik değildi. Hatta "Ne işi var Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses'le" diyorlardı. Lise çağına geldim, bu sefer eve Hülya Avşar ile geldi. Bizim evde de Türk filmleri çekiliyordu. İbrahim Bey ve Hülya Avşar set arasında kavga ediyordu. Bayağı aşk yaşıyorlardı... Hülya çok aşıktı İbrahim Tatlıses'e... Hatta bir gün 'Ben İbrahim Tatlıses'le evleneceğim' dedi.

ÇOCUKLARINA UYARI

Son günlerde aile fertleriyle sıkıntılı günler yaşayan İbrahim Tatlıses'e Seren Serengil'den destek geldi. 'Çocukları için söylüyorum; İbrahim Bey'in bugün yaşaması mucize. O mermiyi beynine yiyip de pek yaşayan yok. İbrahim Tatlıses hayatta kaldı. Bu saatten sonra onu pamuklara saracağız, hatalı da olduğunu düşünseniz bunu yapacaksınız. İbrahim Tatlıses bir daha gelmeyecek...'

VURULMA ANINI ANLATTI

Aile içinde sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses "Ben ailem hakkımda hiç konuşmadım. Sadece mesaj atarım anlayan anlar. Ailem hakkında konuşursam ayıp ederim. Onlar istediği kadar konuşsunlar. Melek'i, Dilan'ı konuşurken hiç duydunuz mu? Dilan eskiden konuşuyordu artık konuşmuyor. Konuşanlar da beni alakadar etmiyor, Urfa'daki kızımı kimse tanımaz. Keşke Dilan erkek olsaydı." şeklide konuştu.

2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı: 'Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor doktora 'nedir bu hocam' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi. Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş'

Ameliyattan sonraki süreçte inancını hiç kaybetmediğini belirten Tatlıses, "Ben lavaboya gidemiyordum, ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim Allah'ıma şükürler olsun. İyileşme sürecimde umudumu kaybettiğim hiç olmadı." dedi.

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14/03/2022 14:21