İbrahim Tatlıses'e dava şoku! 'Tehdit' ve 'hakaret'ten hapsi isteniyor

Bir dönem İbrahim Tatlıses'in sahibi olduğu Tatlıses TV'de Genel Müdür olarak çalışan Fulya Akbay, ünlü türkücünün kendisini tehdit ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, tehdit' suçundan Tatlıses'in dört yıl hapsi isteniyor.

İbrahim Tatlıses, sahibi olduğu Tatlıses TV'de Genel Müdür olarak çalışan Fulya Akbay'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek savcılığa başvurmuştı. Ünlü türkücü milyonlarca lira dolandırdığını iddia etmişti.

Tatlıses'in başvurusunun ardından Fulya Akbay hakkında soruşturma başlatılmıştı. Taraflar arasındaki soruşturma devam ederken, Akbay geçtiğimiz günlerde Tatlıses'in kendisini tehdit ettiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Fulya Akbay, dilekçesinde, 2006 yılından 2020 tarihine kadar Tatlıses Prodüksiyon Reklam ve Gösteri Hizmetleri Gıda San. Tic. Anonim şirketi ile Tatlıses Yayıncılık ve Yapımcılık A.Ş ve Tatlıses Gıda San. Tic. A.Ş şirketlerinde çalıştığını ve bir dönem itibariyle de ünlü sanatçıya danışmanlık yaptığı belirtti.

TEHDİT VE HAKARET İDDİASI!

Tatlıses'in kendisine whatsapp üzerinden "K.., ş.., şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam. Bana yazmayın, yazacaklar sizlere merak etmeyin" şeklinde açıklama ibareleri taşıyacak mahiyette mesajlar gönderdiğini anlatan Akbay, ünlü türkücünün cezalandırılmasını istedi.

Savcılık, yürütülen soruşturmada dosyayı Uzlaştırma Büroya gönderdi. Ancak Fulya Akbay ile İbrahim Tatlıses uzlaşamadı.

ÜNLÜ TÜRKÜCÜYE DAVA

Savcılık, ünlü türkücünün Fulya Akbay'a 'tehdit' ve 'hakaret' içerikli sözler yer alan mesaj göndermek suretiyle 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, tehdit' suçlarından dava açtı.

Dava kapsamında İbrahim Tatlıses'in dört yıl hapsi isteniyor. 69 yaşındaki sanatçının ihbarıyla başlatılan dolandırıcılık soruşturması ise sürüyor.

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22/05/2021 17:34