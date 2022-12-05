İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev, 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle müze oldu

1952'de kendi tabiriyle bir "mağarada" dünyaya gelen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in doğduğu ev müzeye dönüştürüldü.

1952'de Şanlıurfa'da kendi tabiriyle bir "mağarada" dünyaya gelen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in doğduğu ev müzeye dönüştürüldü.

İbrahim Tatlıses'in, Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için harekete geçen Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Ünlü şarkıcısının doğduğu ev restore edildi ve 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle müze oldu.

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05/12/2022 20:56