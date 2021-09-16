İbrahim Tatlıses'ten müjde! 12 yıl sonra dönüyor

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 12 yıl aranın ardından sahneye çıkarak hayranlarıyla buluşuyor.

69 yaşındaki Tatlıses 23 Eylül'de Kuruçeşme Sahnesi'nde konser verecek.

İbo Show'un da yapımcısı olan Polat Yağcı, konser için, "İmparator İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra 23 Eylül’de Kuruçeşme Açıkhava'da" dedi.

Tatlıses'in bugün satışa sunulan konser biletleri tükendi. Talep üzerine takvime iki konser daha eklendi.

Tatlıses 11 yıl aranın ardından geçtiğimiz aylarda Gelmesin isimli yeni şarkısını da müzikseverlere sunmuştu.

Bu habere tepkiniz:



16/09/2021 09:19