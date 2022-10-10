İbrahim Tatlıses'ten o isimlere büyük sitem: ''Hakkımı helal etmiyorum''

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz aylarda Bodrum'da ciddi bir trafik kazası geçirerek ölümden dönmüştü. Kaza sonrası konuşan İbrahim Tatlıses, "Ayaklarım iyileşti. Artık yürüyorum" dedi. Magazin D'ye konuşan Tatlıses kendisini bu süreçte aramayanlara da, "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek sitem etti. Ünlü sanatçı, "Beddua almam. Çok sadaka veririm. Verdiğim sadakalar beni korudu" dedi.

Kaza anını da anlatan İbrahim Tatlıses, şu cümleleri kullandı:

"Araba kayıyor, kayalar tutmuş. Melekler kaya oldu kurtardı yoksa tepetaklak gidiyorduk. Kaza olduktan sonra telefonum çalmaya başladı ama elimi uzatıp telefonu alamadım. Sonra araba yanmaya başladı. İdo dışarıda biri aracı durdurmuş. Yangını öyle söndürmüşler."

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10/10/2022 09:32