İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e ağır sözler...

İbrahim Tatlıses açtı ağzını yumdu gözünü… Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Magazin' programına telefonla bağlanan Tatlıses, eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında şoke eden açıklamalar yaptı. Ünlü türkücü, ‘Vurulduğum gün Ahmet gidip şirkettin kasasındaki paraları boşalttı’ dedi.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre: Bir süredir oğlu Ahmet Tatlıses ile arası açık olan İbrahim Tatlıses dün sosyal medya hesabından ‘Baba candır babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır.’ mesajını paylaştı.

Sitem dolu mesaja Tatlıses’in eski eşi Adalet Sara’dan ‘Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun; Anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapma-dan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… ‘Namus davası’ diye annesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin! Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların. Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin. Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi Babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan… Babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve… Baba gibi annelerin günü kutlu olsun’ cevabı geldi.

YEDİ DÜKKANI BATIRDI!

Eski eşine ve oğluna sitem eden Tatlıses canlı yayında çok konuşulacak açıklamalara imza attı:

45 senedir ayrılmışım 45 senedir maaş ödüyorum. Bir maaş ödemesem şirketi karıştırıyorlar.

Oğluna yedi dükkân verdim, hepsini batırmış neyin helalliği. Benim hiçbir evladım mağdur olmamıştır, hiçbir evladımı mağdur etmedim. Ben hiçbir kadını mağdur etmem Perihan Savaş da olmak üzere. Ben Adalet hanımdan 45 senedir ayrıyım bir tek dini nikahımız düşmemiştir. O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o 7 tane dükkân verdim.

En güzel dükkanları batırdı, istediği her yeri verdim. Benden ne istedilerse verdim daha ne yapayım. Varımı yoğumu veriyorum, yine kurtulamıyorum. 70 yaşında adam sahneye çıkıyorum. Ne zaman çıktım, para kazanmaya başladım yine başladılar… Canıma yetti artık. Sağlığımla mı uğraşayım onlarla mı, uğraşayım ne yapayım artık. Merhamet edin bana biraz…

Hiçbir çocuğumu ihmal etmem. Bir tek en büyüğü hariç… Bir insana yedi dükkân verirsin yedisi de batar mı?

EVLENECEĞİM

Bodrum’daki evime domuz yağı sürmüşler… Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Şu an o kişi ile ayrıyım. Dünya bir tarafa o bir tarafa… Şu an aramız açık ama ben evleneceğim bütün mallarımı da o kişinin üzerine yapacağım. Ona her şey feda olsun, o benim sol yanım. Kimse yanımda yokken o benim yanımdaydı. Bu kişi Gülçin Karakaya’dır. Aramızdaki yaş farkı hiç önemli değil, çocuklarım evlenmemi istemiyor ‘para gitmesin’ diye. Ben zamanı gelince paramı ne yapacağımı biliyorum. hepsini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağım. Lütfen beni kadın düşmanı göstermeyin.

Ahmet bana geldi yalvardı, ‘baba beni gel bu kadından kurtar’ dedi. Şu an evli olduğu kadın için sonra gitti barıştı.

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20/06/2022 14:18