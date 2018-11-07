İbrahim Uysal anısına bu akşam gerçekleştirileceği duyurulan açılış ertelendi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’de uzun yıllar görev yapmış olan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden barış aktivisti İbrahim Uysal anısına bu akşam gerçekleştirileceği duyurulan kütüphane açılışı ertelendi.

CTP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kütüphane açılışı saat 19.30’da Güzelyurt ilçe binasında gerçekleştirilecekti