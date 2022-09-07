İbrahimoğlu: Adaylık için bir talebim, beklentim ve çalışmam yoktur

Eski Kalkınma Bankası Müdürü ve halen Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olan Ercan İbrahimoğlu, UBP’nin Değirmenlik’te belediye başkanlığı için “uzlaşı adayı” olduğu yönündeki haberleri yalanladı. İbrahimoğlu, “Böyle bir talebim, beklentim ve çalışmam yok” dedi.

“Böyle bir teklif gelse de kabul etmem”

Değirmenlik Belediyesi için çok sayıda adayın gündeme gelmesi nedeniyle UBP içerisinde “uzlaşı adayı” formülünün gündeme getirildiği ve kendisine teklif yapıldığı iddialarından haberi olmadığını söyleyen İbrahimoğlu, “Böyle bir şey teklif edilse de kabul etmem” diye konuştu. Genel merkezin “ortak isim” yaklaşımı olduğu ve UBP Örgütlerinin buna destek verdiği yönündeki iddialar için İbrahimoğlu, “Birileri böyle düşünmüş olabilir, teşekkür ederim ama benim böyle bir talebim, beklentim ve çalışmam yoktur” dedi. Belediye başkanlığı adaylığı gibi işler için süreç gerektiği ifade eden İbrahimoğlu, aniden böyle bir karar alınamayacağını, hazırlıksız olduğu bir iş için teklif gelse bile kabul edemeyeceğini vurguladı.

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07/09/2022 14:42