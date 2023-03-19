İbrahimovic'in yeni unvanı Milan'a yetmedi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Milan, deplasmanda Udinese'ye 3-1 yenildi. Milan'ın maçtaki tek golü Zlatan İbrahimovic'ten geldi. İsveçli yıldız, bu golle Serie A'da gol atan en yaşlı futbolcu unvanını ele geçirdi.

Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan müsabakada, üst sıralara oynayan Milan ile orta sıralardaki Udinese kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada Udinese, Milan'ı 3-1 yenerek, 3 puan aldı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Pereyra, 45+6. dakikada Beto ve 70. dakikada Ehizibue attı.

Konuk kırmızı-siyahlı takımın tek golünü ise 45+4. dakikada penaltıdan İbrahimovic attı.

Milan'ı sahasında 3-1 mağlup eden Udinese, puanını 38 yaptı ve 8. basamakta yer buldu.

Milan ise haftayı puansız kapatırken, zirve yarışında yara aldı. Lider Napoli'nin 20 puan gerisinde 48 puanla 4. sırada bulunan kırmızı-siyahlı takım son 3 haftada 2. yenilgisini aldı.

Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan, 81. dakikada oyuna dahil edildi.

Serie A'da "gol atan en yaşlı oyuncu" unvanı el değiştirdi

İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, 41 yıl 166 günlükken bugün attığı bu golle Serie A tarihinde "gol atan en yaşlı oyuncu" unvanını da ele geçirdi.

İbrahimovic'ten önce bu unvanın sahibi bir başka Milanlı Alessandro Costacurta idi. Costacurta 41 yaş 25 günlükken, Mayıs 2007'de yine Udinese'ye karşı ve yine penaltıdan attığı golden bugüne dek bu unvanının sahibiydi.

Serie A'da şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Salernitana-Bologna: 2-2 ve Monza-Cremonese: 1-1.

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19/03/2023 09:28