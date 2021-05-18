İBT, Bayrama özel şarkı ve şiir gecesi düzenledi

İskele Belediye Tiyatrosu (İBT), Ramazan Bayramına özel şarkı ve şiir gecesi düzenledi. İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede, pandemi kurallarına; maske, mesafe ve temizlik kuralına özen gösterildi, görevliler ve sahneye çıkacak kişiler PCR testi yaptırdı.

Müziklerini Ziya Başkal ve Mehmet Külçer’in yaptığı gecede, İBT oyuncularının sahneye çıkarak, şiir ve şarkılar seslendirdikleri, sınırlı sayıda kişinin salona alındığı etkinliği, İskele Belediyesi’nin bazı meclis üyelerinin de izlediği belirtildi.

YAKAR: “HALKIMIZA BİR NEBZE OLSUN KEYİFLİ ANLAR GEÇİRTMEK İSTİYORUZ”

Şiir ve şarkı gecesinin ardından konuşan İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar, kendilerine bu gecenin düzenlenmesinde cesaret veren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 14 aydır seyirciden uzak kaldıklarını belirten Yakar, bir an önce pandeminin geçmesini ve sahnede yeniden izleyicileri ile bir araya gelmeyi temenni ettiklerini söyledi.

Bayramın son gününde şiir ve şarkı gecesiyle, bir nebze olsun vatandaşlara keyifli bir an geçirtmek istediklerini de belirten Yakar, geceye katılan sınırlı sayıdaki izleyicilere ve sahneye çıkarak şiir ve şarkılarla keyifli bir gece yaşatan İBT oyuncularına teşekkür etti.

‘EYVAH, YİNE KARIŞTI’ İSİMLİ OYUN 29 MAYIS’TA SAHNEDE…

Yaz boyunca iki haftada bir farklı formatlarla seyircilerin karşısına çıkacaklarını da ifade eden Sami Yakar, 29 Mayıs’ta da pandemiden önce hazırladıkları ancak sahneye koyamadıkları ‘Eyvah, yine karıştı’ isimli oyun için perde diyeceklerinin kaydetti. Fransız yazar Claude Magnier’in tüm dünya ülkelerinde sahnelenen, çevirisini Asude Zeybekoğlu’nun, Yönetmenliği de İBT Yönetmeni Sami Yakar’ın yaptığı ‘Eyvah, yine karıştı’ isimli 2 perdelik oyunda, zengin bir fabrikatörün, yanında çalışan memur tarafından dolandırılması eğlenceli bir dille anlatılıyor.

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18/05/2021 12:11